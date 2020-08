Mañanera AMLO: Hay otras opciones para Constellation en México

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México tiene otras opciones para Constellation Brands después de que se detuviera la construcción de su planta cervecera en Mexicali, Baja California, tras ser rechazada en un referéndum público.

Dijo que se podría otorgar una nueva licencia para Constellation cerca de una fuente de agua y mencionó los estados de Campeche y Tabasco como posibilidades. “Hay formas de resolver el problema, de compensarlos, para que tengan permisos donde hay agua. Estamos modernizando todos los puertos del Golfo ”, dijo.

Testimonio de exdirector ejecutivo de Pemex parece implicar a 2 expresidentes: AMLO

México prohibió el glifosato para todos los cultivos del gobierno y busca reducir las importaciones para uso privado con el tiempo

El presidente dijo que el gobierno federal no está reconsiderando su estrategia de salud a medida que la economía se reabre pero los casos y muertes por el coronavirus continúan en aumento México reporta 6,686 nuevos casos de covid-19, 926 muertes más

López Obrador dijo que se perdieron 3,000 empleos formales en julio y que 30,000 personas han sido contratadas o recontratadas en agosto

El presidente dijo que se ha visto un brote de casos de covid-19 en Pemex, pero que sus trabajadores operan bajo protocolos de salud. También dijo que se realizaron pruebas en las instalaciones del Señor del Mar de Pemex después de que se detectó un brote, pero las operaciones continúan Pemex registra mayor cifra global de empleados muertos por covid



