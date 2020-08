Los exjefes de las FARC declararán desde el 18 de agosto por el reclutamiento de menores

Fotografía tomada el pasado10 de diciembre en la que se registró al presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño, quien deberá dar su versión de los hechos el 8 de septiembre próximo. EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

Bogotá, 11 ago (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a 15 exjefes de las FARC para que declaren a partir del 18 de agosto en un proceso por reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado colombiano.

Las declaraciones, que terminarán el 11 de septiembre, hacen parte del llamado "Caso Siete" en el que la justicia especial también investiga hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento como el abuso, la violación y la anticoncepción o los abortos forzados.

"A partir del 18 de agosto próximo, 15 exjefes de las extintas FARC-EP deberán rendir versión ante la JEP dentro del caso 07 de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado", informó el tribunal en un comunicado.

Inicialmente la JEP citó a rendir versión a 14 de los 37 comparecientes vinculados al caso pero la Sala de Reconocimiento agregó a Diego Ardila Merchán, otro exjefe del grupo armado quien solicitó ser escuchado sobre los hechos que conoce.

Entre los citados están Rodrigo Londoño, último jefe de la guerrilla que se desmovilizó en 2016 como parte del proceso de paz firmado con el Gobierno, quien deberá dar su versión de los hechos el 8 de septiembre.

NEGACIÓN DE LAS FARC

Un total de 16.879 menores de 18 años fueron víctimas de reclutamiento entre 1960 y 2016 por parte de todos los grupos del conflicto armado colombiano, según el informe "La guerra sin edad" del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), publicado en 2018.

Según ese documento, el grupo que más reclutamiento infantil cometió fue las FARC (54 % de los casos), seguido de los paramilitares (27 %) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que se le atribuye el 10 %.

Sin embargo, miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de la guerrilla, manifestaron a finales de julio que quienes se unieron a ese grupo armado siendo menores de edad lo hicieron "de forma voluntaria" y no fueron reclutados forzosamente.

Una de ellas fue la senadora Griselda Lobo, conocida como "Sandra Ramírez", quien aseguró en una entrevista que no conoce ningún caso de reclutamiento forzado dentro de la guerrilla.

Al respecto, el director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó que la actual congresista, elegida como segunda vicepresidenta del Senado, estrenó su cargo "negando que las FARC reclutaron menores", lo que consideró un "grave error y gran mentira" y pidió a las FARC "abandonar ese falso e insostenible relato".

VERDAD PLENA

Los comparecientes citados "están en la obligación de aportar verdad plena sobre la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación" de menores al conflicto armado por parte de la organización armada que dirigían colectivamente.

Por las declaraciones públicas que en las últimas semanas han hecho líderes del partido FARC, varios sectores del país le han exigido a los desmovilizados de la guerrilla reconocer la verdad sobre el reclutamiento de menores de edad para sus filas.

El propio presidente colombiano, Iván Duque, se pronunció y aseguró que "nadie puede pretender ocultar esa verdad ni tampoco tenemos paciencia eterna para esa verdad" porque "ese reclutamiento fue ostensible ante los ojos del pueblo colombiano.

Por su parte, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz en 2016, consideró en una entrevista con Efe que hay miembros del partido FARC que juegan con fuego al no reconocer que hubo reclutamiento forzado de menores.

ACREDITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

También fueron citados por la JEP Pablo Catatumbo (19 de agosto), Pastor Alape (24 de agosto), Jesús Mario Arenas (31 de agosto), Martín Cruz (26 de agosto), Luis Óscar Úsuga (27 de agosto) y Julián Gallo (3 de septiembre).

El tribunal escuchará además a Jaime Parra (4 de septiembre), Édgar López (20 de agosto), Milton Toncel (1 de septiembre), Rodolfo Restrepo (25 de agosto) y Jhon Jairo Pardo (7 de septiembre), así como a Abelardo Caicedo y Juan Hermilo Cabrera en fechas por determinar.

La Sala de Reconocimiento de la JEP invitó a quienes siendo menores de edad fueron víctimas de reclutamiento ilícito o de utilización en las actividades de la guerra y a aquellos que sufrieron daños indirectos por este tipo de delitos a acreditarse como víctimas del caso en mención.

"El Caso No. 07 abarca la investigación de alrededor de 8.000 hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado reportados a la JEP por la Fiscalía General de la Nación", detalló la JEP.