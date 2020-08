Líbano.- La OMS dice que más de la mitad de las instalaciones sanitarias de Beirut no están operativas por la explosión

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado este miércoles que más de la mitad de las instalaciones sanitarias de la capital de Líbano, Beirut, no están operativas a causa de los daños sufridos por las explosiones registradas la semana pasada en el puerto de la ciudad.



El director de operaciones de emergencia del organismo, Richard Brennan, ha manifestado en una videoconferencia con la prensa que el análisis de la situación "aún está en marcha", si bien ha agregado que más de la mitad de las55 instalaciones sanitarias supervisadas están inoperativas.



"Al menos tres grandes hospitales en Beirut han quedado fuera de servicio", ha señalado, antes de resaltar que "otros tres están operando muy por debajo de su capacidad normal".



Además, gran parte de las instalaciones que no han quedado inoperativas están "con niveles más bajos de funcionalidad" que los previos a las explosiones del 4 de agosto, que dejaron más de 200 muertos y 7.000 heridos.



Brennan ha hecho hincapié además en que el país "ha hecho un trabajo muy impresionante en el control de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia", en medio de un repunte que ha hecho que el país registrara su máximo de casos hasta la fecha durante la jornada del martes.



En este sentido, ha manifestado que el alza de los contagios ya era visible antes de las explosiones, si bien ha reconocido que la situación ahora es más complicada porque "las comunidades tienen ahora otras prioridades", además del impacto sobre el sistema sanitario.



Por ello, ha defendido que es necesario que el control de la pandemia "siga siendo una prioridad", además de enfatizar "la importancia de reactivar las instalaciones" médicas para poder hacer frente al alza de casos y retomar las tareas de rastreo de casos.



El Ministerio de Sanidad de Líbano ha confirmado este miércoles 292 nuevos casos y dos fallecidos durante el último día, lo que sitúa los totales en 7.413 y 89, respectivamente. El martes fueron confirmados 309 contagios y siete muertos, lo que implicó sendos máximos diarios hasta la fecha.



El ministro de Sanidad libanés, Hamad Hasán, alertó el 7 de agosto de la posibilidad de un posible repunte de los contagios durante los próximos días, dado que la mayoría de los hospitales están movilizados para atender a las víctimas de las explosiones, que han dejado además a cerca de 300.000 personas sin hogar.



La jefa de la Unidad de Epidemiología y Vigilancia del Ministerio de Sanidad, Nada Ghosn, afirmó un día antes que la campaña de pruebas sobre el terreno había sido suspendida. "No somos capaces de movilizar a los equipos de campo para realizar pruebas en estos momentos", manifestó.



En este contexto, la preocupación a nivel nacional e internacional ha aumentado a raíz de las explosiones en la zona portuaria de Beirut, que han causado un devastador impacto a nivel de daños materiales y han afectado al principal punto de importaciones y exportaciones del país.