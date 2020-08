Líbano.- Hezbolá acusa a "ciertos partidos y medios" de "empujar al país hacia el caos constitucional y de seguridad"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El bloque parlamentario del partido-milicia chií libanés Hezbolá ha abogado este miércoles por la formación "rápida" de un nuevo Gobierno y ha criticado a "ciertos partidos y medios" por "empujar al país hacia el caos constitucional y de seguridad".



El bloque Lealtad a la Resistencia ha sostenido que "en un momento en el que país necesita solidaridad nacional, ciertos partidos políticos y medios con objetivos conocidos han intentado empujar al país hacia el caos constitucional y de seguridad para crear un vacío en las instituciones del Estado".



Asimismo, ha apostado por un Ejecutivo "eficiente" tras la dimisión del primer ministro, Hasán Diab, para hacer frente a las consecuencias de las explosiones registradas el 4 de agosto en el puerto de la capital, Beirut, que han dejado más de 200 muertos y 7.000 heridos.



Por último, ha recalcado que las tareas de reconstrucción y apoyo a los damnificados son una de las prioridades y ha reclamado "descubrir la verdad detrás de la explosión" a través de una investigación "local, justa e imparcial", según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar.



El líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, negó el viernes que el almacén que explotó en el puerto de Beirut contuviera armas del partido-milicia, al tiempo que recalcó que el grupo "no controla" las instalaciones ni "interfiere" en las labores que se realizan en las mismas.



El incidente ha sido atribuido inicialmente a la explosión accidental de 2.750 toneladas de nitrato de amonio mal almacenado, si bien el presidente libanés, Michel Aoun, dijo el viernes que aún no descarta la posibilidad de que una "interferencia externa" fuera la causa.



Diab anunció el lunes la dimisión del Ejecutivo a raíz de las movilizaciones en el país para exigir responsabilidades por las explosiones, un discurso en el que sostuvo que su Gobierno "da un paso atrás para estar junto a la población".



Sin embargo, lamentó que la clase política libanesa "se resista a través de todos los medios sucios para evitar un cambio", antes de manifestar que "algunos no han interpretado adecuadamente la revolución del 17 de octubre", en referencia al estallido de unas protestas que llevaron a la caída del Ejecutivo de Saad Hariri.



Las explosiones han tenido lugar en un momento en el que Líbano atraviesa una grave crisis económica --la peor desde la guerra civil (1975-1990)-- y se teme que la destrucción ocasionada por las mismas impacten directamente en la importación de alimentos y otros productos básicos.