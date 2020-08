La última decisión de Angelina Jolie que ha hecho temblar los cimientos de su relación con Brad Pitt

MADRID, 12 (CHANCE)



Cuando mejor pensábamos que estaba la relación entre Brad Pitt y la gran Angelina Jolie, salta una noticia que nos deja con la boca abierta. Y es que parece que por mucho que los seguidores y los admiradores de la pareja quieran que estos dos vuelvan a unir su amor, no va a ocurrir. O por los menos por el momento.



Angelina Jolie ha presentado una moción en el tribunal de Los Ángeles, en el que se está gestionando su divorcio con el actor, para que retiren al juez por no haber informado de su relación profesional con uno de los abogados del actor. Una noticia que nos ha dejado completamente fríos, porque sin duda de trata de un dato que no se conocía y que podía hacer saltar todas las alarmas.



Recordemos que después de tres años de guerra mediática y judicial, en abril del año pasado los dos actores oficializaron su divorcio. Angelina Jolie se cambió el nombre y así, dejó de utilizar el de su exmarido. Lo único, las cuestiones financieras parece que no quedaron claras y en 2018, fue la intérprete de Maléfica quien denunció públicamente que su expareja no pagaba suficiente manutención de sus hijos, algo que vieron como una estrategia mediática por parte de ella para manipular los medios de comunicación.



Un nuevo bache para Brad Pitt que todavía no sabemos cómo va a salir de esta, pero lo único que tenemos claro es que cada vez que parece que la tormenta ha pasado entre ellos, un nuevo dato sale a la luz para enfrentarles de nuevo.