La nueva versión de la telenovela “Café” arrancará grabaciones en septiembre

En la imagen, la actriz Carmen Villalobos, que hará parte del elenco de la nueva versión de la telenovela "Café". EFE/Eduardo Muñoz Álvarez

Miami, 12 ago (EFE).- Las grabaciones de la nueva versión de la telenovela colombiana "Café con aroma de mujer", lideradas por la cadena estadounidense Telemundo, comenzarán en septiembre, reveló a Efe la actriz Laura Londoño, una de las integrantes del trío de protagonistas que incluye a William Levy y a Carmen Villalobos.

"Le están dando los últimos toques. Solo falta afinar los detalles finales de producción", avanzó Londoño, quien interpretará a la icónica Gaviota en la historia que retrata a una trabajadora de una finca que se enamora del hijo del dueño, para luego convertirse en una de las más exitosas ejecutivas de la industria cafetera mundial.

"En unas semanas, en septiembre, empezaremos", indicó la artista, quien se dio a conocer como protagonista con la serie "La ley del corazón", en la que compartió carteles con el venezolano Luciano D´Alessandro y que se transmitirá en Estados Unidos en Telemundo a partir del 17 de agosto.

Según reveló Londoño, la versión de 2021 de la telenovela que lanzó las carreras internacionales de Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker será una "adaptación", porque hoy en día "no serían creíbles muchas de las situaciones que vivió la pareja en 1994".

"Por ejemplo, ellos se separan al inicio y después pasan años sin saber uno del otro. Eso sería imposible en la era de las redes sociales", consideró.

"El público va se va a sorprender con los cambios, que comienza con el nombre. Ya no se llama 'Café con aroma de mujer'. Nuestra versión se llama 'Café'. Aun así, será fiel al espíritu de la versión original", afirmó Londoño.

Los planes originales contemplaban que historia se grabará en varios países, aunque la mayoría de las escenas tendrían lugar en Colombia, sin embargo aún falta conocer si esto se mantiene, dado las prohibiciones de viaje a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

La actriz está “emocionada” con la posibilidad de encarnar la versión moderna de un personaje tan famoso y considera un “gran honor” seguirle los pasos a De Francisco, a quien considera no solo una fantástica actriz, sino “una gran mujer, de ideas firmes y claras”.

Londoño también está feliz de compartir carteles con su compatriota Villalobos, con quien ha trabajado antes.

A quien no conoce, dijo, es a Levy, quien se estrenará en Telemundo con el proyecto.

La cadena estadounidense anunció que "Café" será transmitida en 2021.