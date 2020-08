La aerolínea Cathay registra una pérdida récord y no prevé una recuperación rápida

FILE PHOTO: Cathay Pacific aircraft are seen parked on the tarmac at the airport, following the outbreak of the new coronavirus, in Hong Kong, China March 5, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

Por Jamie Freed

SÍDNEY, 12 ago (Reuters) - La empresa hongkonesa Cathay Pacific Airways Ltd advirtió que no prevé una recuperación significativa de la demanda de pasajeros durante algún tiempo debido a la pandemia de coronavirus, tras haber registrado una pérdida de 9.870 millones de dólares HK (1.270 millones de dólares) en el primer semestre, la mayor de su historia.

La cifra coincide con el pronóstico de 9.900 millones de dólares HK que había anticipado la propia empresa el mes pasado e incluye 2.470 millones de dólares hongkoneses de saneamientos.

Cathay prevé que la capacidad de pasajeros opere a alrededor del 7% de lo normal en agosto y septiembre, por debajo de una previsión anterior de hasta el 10%, ya que continúan las restricciones de viaje, según dijo Augustus Tang, máximo ejecutivo del grupo, en una nota al personal que fue vista por Reuters.

Los ingresos se redujeron casi a la mitad, hasta 27.700 millones de dólares de Hong Kong, en los seis meses que terminaron el 30 de junio, ya que se redujo el programa de vuelos a niveles mínimos debido a la menor demanda y a las restricciones fronterizas, aunque se añadieron más vuelos exclusivamente de mercancías, mientras los "yields" (una medida que permite calcular cuánto factura la aerolínea por cada kilómetro que vuela un pasajero) de las mismas aumentaron un 44,1%.

Los ingresos por transporte de cargamentos superaron los obtenidos con los pasajeros y representaron el 46% de las ventas totales, frente al 21% del año anterior, cuando el mercado de transporte de mercancías estaba deprimido.

"Sin embargo, el transporte de mercancías no es un remedio para los pasajeros perdidos, a lo sumo es como una tirita en una cuchillada. Mejor que nada, pero no detendrá la hemorragia", dijo la analista de BOCOM International Luya You.

La aerolínea, que recibió un paquete de rescate de 5.000 millones de dólares auspiciado por el Estado de Hong Kong, se ha abstenido hasta ahora de realizar recortes de personal a gran escala, pero ha advertido que está revisando todos los aspectos de su modelo de negocio.

(Información de Jamie Freed; información adicional de Donny Kwok en Hong Kong; editado por Himani Sarkar y Muralikumar Anantharaman; traducido por Tomás Cobos)