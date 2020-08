Irán.- Rohani advierte de que "habrá consecuencias" si la ONU prorroga el embargo de armas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha advertido este miércoles de que "habrá consecuencias" si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decide prorrogar el embargo de armas impuesto sobre el país "siguiendo las directrices de Estados Unidos".



En caso de que el embargo no expire el próximo mes de octubre, tal y como está previsto, "sería una clara violación del acuerdo nuclear y tendremos que tomar medidas", ha aseverado Rohani en declaraciones a la cadena de televisión estatal iraní.



La resolución 2231 de la ONU, que forma parte del acuerdo nuclear de 2015, requiere que el embargo sea retirado. El mandatario iraní ha expresado así que espera que Estados Unidos, que ha pedido a la organización que "haga rendir cuentas" a Teherán y extienda el embargo, se "quede solo y aislado" a la hora de la verdad.



Si bien no ha ofrecido más detalles, las autoridades de Irán han manifestado en el pasado que abandonarán el acuerdo nuclear si la resolución de la ONU no se hace efectiva y se retira el embargo.



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, criticó a finales de junio el acuerdo nuclear --del que Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018-- y subrayó que el Consejo de Seguridad tiene "apenas unos meses" para actuar antes de la retirada del embargo.



Según el Gobierno estadounidense, en caso de que no haya una prórroga "Irán será libre de comprar aviones rusos que puedan atacar en un radio de 3.000 kilómetros, poniendo ciudades como Riad, Nueva Delhi, Roma y Varsovia a su alcance". Además, podría "mejorar y expandir su flota de submarinos para amenazar aún más la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar Arábigo".