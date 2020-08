Gwyneth Paltrow, de polémica gurú a diseñadora

Imagen de la actriz Gwyneth Paltrow en Beverly Hills, California, USA. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Madrid, 12 ago (EFE).- De protagonizar películas taquilleras de Hollywood a revolucionar las redes por sus polémicos consejos de bienestar, para convertirse en empresaria, Gwyneth Paltrow da el salto a la moda y presenta la colección cápsula “G. Label Dress Collection”, utilizando a su madre y a su hija como modelos de la campaña, con un mensaje “transgeneracional”.

“Esta es una historia tan antigua como el tiempo: una madre se aferra a un vestido especial que espera pasarle a su hija; su hija suspira por el día en que pueda ‘tomar prestado’ dicho vestido del armario de su madre. La primera colección de vestidos de G. Label es verdaderamente única para todas las edades”, desgrana el manifiesto publicado por Paltrow en la página web de la firma.

En siete vestidos de corte “midi”, realizados con tejidos italianos y en tonalidades básicas como el blanco, el azul marino o el rojo en estampado “polka”, Paltrow ha creado “G. Label Dress Collection”, una nueva extensión de su firma de estilo de vida Goop que pretende crear piezas atemporales y cuyas principales embajadoras han sido su hija Apple Martin y su madre Brythe Danner, habitual embajadora de la firma.

Gwyneth Paltrow (1972, California) pasó a la fama por su interpretación del personaje Viola Lesseps en la película “Shakespeare in Love” (1998), un papel con el que la estadounidense ganó un Óscar y un Globo de Oro, abriendo un camino en la interpretación que quedaría relegado a su faceta como empresaria en el ámbito del estilo de vida saludable, a raíz de perder a su progenitor, el productor Bruce Paltrow por un cáncer.

Desde entonces, lo que comenzó como un blog en el que la intérprete desgranaba sus consejos holísticos de cuidado diario, siempre cuestionados por expertos y rodeados de polémica, acabó convirtiéndose en Goop, un portal de estilo de vida y una firma de cosmética que abarca desde cremas faciales hasta suplementos alimenticios, valorado en 250 millones de euros (212,6 millones de euros) según The New York Times.

Consejos como realizar enjuagues bucales con aceite de coco, utilizar enemas de café para limpiar el colon, realizarse baños vaginales de vapor para regular las hormonas o emplear sprays vaporizadores contra los “vampiros mentales” son solo algunas de las cuestionadas prácticas que Paltrow ha explicado desde Goop, siempre sujetos a cuestionamientos por parte de expertos además de a grandes polémicas en redes.

Y es que Gwyneth Paltrow está acostumbrada a vivir en el centro de la polémica con sus afirmaciones y sus negocios; prueba de ello es la comercialización de unas velas con el olor a su vagina, cuyas existencias se agotaron el mismo día que salieron a la venta con un precio de 75 dólares (63,7 euros).

Con la idea de dar soluciones a “miedos y preocupaciones plurales” de diversas formas desde Goop, la estadounidense pone en valor el carácter transgeneracional a través de las diferentes iniciativas del portal.

Tan solo cinco días antes de lanzar la colección de vestidos, la actriz ya subió a sus redes una conversación con su madre y su hija sobre la importancia del cuidado facial, empleando cosméticos de la firma.

María Muñoz