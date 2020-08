Fútbol.- La RFEF considerará "rechazada" su propuesta de 24 equipos en Segunda si no hay respuesta de LaLiga el viernes

14/08/2019 Andreu Camps, secretario general de la RFEF ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID RFEF



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) advirtió este miércoles que considerará "rechazada" la propuesta de que LaLiga SmartBank de la temporada que viene cuente con 24 equipos si no recibe una respuesta "favorable" al respecto por parte de LaLiga "antes del mediodía" del próximo viernes.



El ente federativo propuso a la patronal de clubs el pasado 31 de julio que, ante la complejidad del 'caso Fuenlabrada' y la posibilidad de que todo se atascase en recursos ante la justicia, optase como mejor opción por una Segunda División de 24 equipos sólo para la campaña 2020-2021, sin descender ni al Numancia ni al Deportivo de La Coruña.



Pero, de momento, parece que el organismo que preside Javier Tebas no ha respondido a esta petición a la RFEF, tal y como se explica en una carta enviada por el secretario general federativo, Andreu Camps, y que publicada en las redes por el CD Numancia.



En la misiva, Camps se dirige al presidente de LaLiga, aunque también están incluidos la presidenta del CSD, Irene Lozano, y los máximos mandatarios del CF Fuenlabrada, Deportivo y del Numancia, y le indica que "han estudiado todas las propuestas" de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación, "diversas en las últimas semanas" realizadas por personal de la patronal.



Camps señala que en lo referente a la actual polémica, la representación de la RFEF en esta comisión formuló esta mencionada propuesta y que "corresponde a los representantes de LaLiga aceptarla o no, o, en su caso, debatirla".



"Dado que ha tenido un tiempo suficiente para analizarla exhaustivamente y teniendo en cuenta que resulta urgente poder cerrar el calendario de la próxima temporada el próximo lunes a más tardar, entendemos que si antes del viernes al mediodía no existe una respuesta favorable por parte de los representantes de LaLiga en la comisión, hemos de considerar la propuesta rechazada por su parte", asegura el secretario general de la RFEF.



Finalmente, Camps también aclara a Javier Tebas el por qué de hacer extensiva esta carta tanto a Irene Lozano como a los clubs citados, afirmando que "los motivos no son otros que la transparencia como elemento característico de la RFEF".