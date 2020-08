Fórmula 1/GP España.- Horner (Red Bull) sugiere que Mercedes podría ser también culpable en el 'caso Racing Point'

Berlín, 12 (dpa/EP)



El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, ha sugerido que la escudería Mercedes podría haber infringido las regulaciones en el asunto que ha llevado a Racing Point a ser multado y sancionado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) con 15 puntos menos en el Mundial de Fórmula 1 por irregularidades en el diseño de sus monoplazas, al entender que sus conductos de frenos son una copia directa de los de las 'flechas plateadas'.



La FIA dictaminó el viernes que Racing Point fuese multado con 400.000 euros y 15 puntos menos en la clasificación de Constructores porque sus conductos de frenos son demasiado similares a los de Mercedes.



Mercedes dice que proporcionó legalmente dibujos de sus conductos de freno en 2019 a Racing Point. Un cambio en las reglas afirma que los conductos de freno de otros equipos que se usaron dentro de las regulaciones en 2019 ahora no pueden estar en los monoplazas en 2020.



"Respecto a Mercedes, estoy seguro de que esas preguntas se harán, porque si el equipo en cuestión es culpable de recibir las piezas, ¿no es normal que el equipo que las ha proporcionado también haya incumplido esa normativa? Eso es algo para la FIA", señaló Horner en declaraciones recogidas por Autosport este miércoles.



Racing Point, que se convertirá en Aston Martin el próximo año, puede seguir usando las piezas en el Gran Premio de España de este fin de semana y durante el resto de la temporada a pesar de sus sanciones.



Renault y Ferrari están apelando el fallo, y Williams se unirá a ellos, para comprender por qué Racing Point puede seguir usando los conductos y también para obtener más claridad sobre lo que se puede y no se puede copiar de otros equipos.



Red Bull ha decidido no hacerlo, pero seguirá de cerca los procedimientos legales dadas las implicaciones en el intercambio de información con su equipo 'hermano' AlphaTauri. "Obviamente, Red Bull se encuentra en la posición única de poseer el 100% de dos equipos en Grandes Premios", agregó Horner.



"Siempre hemos cumplido estrictamente con las regulaciones. Para nosotros hay un panorama más amplio en esto, no se trata solo de conductos de freno, se trata de lo que está filosóficamente permitido y lo que no", concluyó.