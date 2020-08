El Rey Felipe VI y Pedro Sánchez despachan este miércoles en su primer encuentro oficial tras la marcha de Juan Carlos I

31/07/2020 Elpresidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el Rey Felipe VI a su llegada al monasterio de Yuso, antes de la celebración de la XXI Conferencia de Presidentes, en San Millán de la Cogolla, La Rioja (España), a 31 de julio de 2020. La conferencia busca el consenso para el reparto de los fondos de recuperación europeos por la crisis del coronavirus. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



Aún se desconoce el paradero actual del rey emérito y si hubo una negociación entre el Gobierno y la Casa Real



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, despacharán este miércoles en el Palacio de Marivent de Mallorca, en lo que será su primer encuentro oficial tras conocerse la decisión de Juan Carlos I de abandonar España. Esta reunión se produce cuando sigue sin conocerse el paradero actual del monarca emérito y estando aún latente el malestar de Unidas Podemos por las conversaciones entre Zarzuela y Moncloa para gestionar este asunto.



El despacho entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno es una tradición cada verano en Palma de Mallorca, aunque este año la reunión cobra una especial relevancia por la decisión que Juan Carlos I comunicó la semana pasada de trasladar su residencia fuera de España.



El anterior jefe del Estado trasladó el pasado lunes una carta a su hijo, el rey Felipe VI, en la que le comunicaba su determinación de marcharse del Palacio de la Zarzuela e irse a vivir fuera de España por las informaciones que le relacionaban con presuntas donaciones de Arabia Saudí no declaradas a Hacienda.



Esto provocó las especulaciones en torno a una posible negociación del Gobierno con la Casa Real para forzar la salida del rey emérito. El propio presidente Sánchez rehuyó este asunto en una comparecencia de prensa el día siguiente de conocerse la noticia, y se limitó a asegurar que sus despachos con el Rey son "privados".



En esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la última del curso político, Sánchez evitó en varias ocasiones pronunciarse sobre estas presuntas negociaciones con Zarzuela, aunque antes de conocerse la decisión del monarca, el jefe del Ejecutivo animaba a la Casa Real a tomar una decisión ante el incremento de informaciones que apuntaban presuntamente contra Juan Carlos I.



¿DÓNDE ESTÁ EL REY EMÉRITO?



Otro de los asuntos que giran en torno a la marcha del rey emérito es su paradero actual. Al día siguiente de comunicar su salida del Palacio de La Zarzuela, medios portugueses situaban a Juan Carlos en el país vecino, más concretamente en Estoril. Días después, algunos medios españoles señalaban que el monarca podría estar en la República Dominicana, donde tiene un amigo empresario y que le estaría facilitando su estancia en el país latinoamericano.



Sin embargo, las últimas informaciones colocan a Juan Carlos I en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes, donde fue fotografiado el pasado lunes, cuando comunicó a su hijo su decisión. La instantánea, publicada por Nius Diario, muestra al monarca descendiendo de un avión tras aterrizar en un aeropuerto de la ciudad asiática.



Eso sí, ni la Casa Real ni el Gobierno han confirmado todavía el paradero actual del anterior Jefe del Estado, cuya seguridad concierne al Estado, tal y como reconoció este mismo lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.



Sobre este asunto, también se refirió Sánchez en la última rueda de prensa antes de cerrar el curso político. Preguntado por la seguridad del monarca en su nueva estancia, el jefe del Ejecutivo volvía a evitar esta cuestión y se remitía al respeto por la decisión que ha tomado la Casa Real.



DEFENSA DE LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA FRENTE A PODEMOS



Esta polémica decisión de Juan Carlos I también ha provocado un debate en el seno del Gobierno en torno a la forma de organización del Estado. El socio gubernamental de Sánchez, Unidas Podemos, ha cargado contra esta determinación del rey emérito y ha puesto en cuestión la institución monárquica. "Queda muy tocada", defendía la 'número dos' de Unidas Podemos y ministra de Igualdad, Irene Montero.



Sin embargo, el jefe del Ejecutivo quiso lanzar un mensaje de defensa a la monarquía parlamentaria durante su comparecencia y consideraba "vigente" el pacto constitucional. "Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas", subrayó Sánchez frente a las declaraciones de miembros de Unidas Podemos, que cargaban contra la monarquía en su conjunto y no sólo contra Juan Carlos I.



Las notables diferencias entre ambos socios de Gobierno se incrementaron cuando Unidas Podemos sugirió que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, explicara en el Congreso la decisión de Juan Carlos I. Posteriormente, el diputado de la formación 'morada' Enrique Santiago dijo que era la Casa Real, más que el Ejecutivo, el que debía explicar esta marcha en las Cortes.



El pasado jueves, Sánchez envío una carta a la militancia del PSOE en la que reivindicaba la monarquía parlamentaria, si bien defendía que, ante las informaciones sobre presuntas conductas irregulares del rey Juan Carlos I, "todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta sin excepciones".



VACACIONES SIN JUAN CARLOS



El Rey Felipe VI se trasladó este fin de semana junto a su familia a Mallorca, donde la Familia Real acostumbra a pasar sus vacaciones. Este año cuenta con la ausencia de Juan Carlos I tras su marcha fuera de España, mientras que sí que está la madre del actual jefe del Estado, la Reina Sofía.



El monarca está manteniendo una intensa agenda institucional en el archipiélago balear, que comenzó este lunes recibiendo a la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, al alcalde de Palma, de manera telemática ya que está aislado, y a la presidenta del Consell.



El jefe del Estado ha querido reservar este miércoles a las 12.30 horas el tradicional despacho con Sánchez en el Palacio de Marivent. El presidente del Gobierno viajará desde las Islas Canarias, donde está pasando las vacaciones en Lanzarote.