El primer ministro de Trinidad y Tobago denuncia plan para deslegitimar su victoria

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley. EFE/Andrea De Silva/Archivo

San Juan, 12 ago (EFE).- El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, denunció este miércoles que la petición de recuento forma parte de un plan de la oposición para "deslegitimar" la victoria que asegura obtuvo el Movimiento Nacional Popular (PNM) en los comicios del lunes, aunque aún no hay un resultado total del escrutinio.

Más de 1,1 millones de personas estaban convocadas a las urnas el pasado lunes en Trinidad y Tobago para elegir nuevo Gobierno para los próximos 5 años en la conocida como república de las islas gemelas, un país rico en petróleo que se independizó del Reino Unido en 1962.

En estos comicios acudieron como principales candidatos el opositor Congreso Nacional Unido (UNC), de la ex primera ministra Kamla Persad-Bissessar, y al PNM, del actual primer ministro, Keith Rowley, quien busca mantener el poder.

Rowley, que reclama la victoria aunque todavía hoy no hay datos oficiales del ganador, dijo hoy que si bien está dentro del derecho constitucional de los candidatos solicitar un recuento, el plan de la oposición responde a otros intereses.

La advertencia de Rowley llega después de que la Comisión de Elecciones (EBC) indicara que los resultados oficiales se publicarán después de que se completen los recuentos exigidos por la oposición.

Rowley reclamó la victoria para el PNM, que según datos preliminares habría ganado 22 de los 41 escaños en juego en el Parlamento, frente a los resultados de las elecciones generales de 2015, cuando derrotó a la coalición encabezada por Persad Bissessar por un margen de 23-18.

El primer ministro acusó al UNC de interrumpir el proceso de declaración oficial de ganador y aseguró que se trata de una estrategia deliberada y peligrosa para el conjunto del país.

Advirtió que al interrumpir el proceso, el UNC está impidiendo "un flujo fluido del sistema de Gobierno del país", tras señalar que su nueva Administración habría prestado juramento este miércoles si esos recuentos no se hubieran admitido.

OPOSICION SOLICITA RECUENTO EN VARIOS DISTRITOS

En estos comicios, en los que participaron unos 150 candidatos (146 de 19 partidos políticos y 4 independientes), el líder del partido ganador se convierte en el primer ministro.

La comisión electoral confirmó que el UNC había solicitado recuentos de voto en los distritos de Saint Joseph, Tunapuna, Toco/Sangre Grande, La Horquetta/Talparo y San Fernando Oeste, lo que obliga a llevar a cabo ese proceso antes de dar oficialmente un ganador.

El líder del partido de los Patriotas Demócratas Progresistas (PDP), Watson Duke, también solicitó un recuento en el escaño de Tobago Este, que perdió ante Ayanna Webster, del PNM.

El recuento comenzó el martes y los funcionarios electorales ya advirtieron de que el proceso podría demorarse unos días.

La líder de UNC, Kamla Persad Bissessar, sostuvo que no admitirá la derrota, además de insinuar que la ausencia de observadores internacionales condicionó los resultados.

Rowley dijo a los televidentes que la interrupción de declaración de resultados oficiales tiene el propósito deslegitimar la victoria del Gobierno.

"Tiene el propósito de incitar a un sector de la población. Lo que está haciendo el UNC, con este enfoque donde tienes una diferencia de dos o tres mil votos de diferencia y pides un recuento, es decirle a la ciudadanía que los apoya que han sido estafados", subrayó Rowley.

Dijo que esta no es la primera vez que se emplea una estrategia de este tipo, tras recordar que en 2015 el UNC recurrió a los tribunales para sembrar dudas sobre la victoria del PNM.

Rowley encabeza a un PNM con una base de votantes con antepasados africanos, mientras que Persad Bissessar encabeza a un UNC cuyo electorado tiene como origen la India.

Rowley defendió su decisión de anunciar la victoria de la PNM el lunes por la noche, al apuntar que las cifras habían sido certificadas por funcionarios electorales que trabajaron sobre el terreno.

Varios líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) ya felicitaron a Rowley por su posible segunda victoria consecutiva en las urnas.

Rowley, de 71 años, adelantó que no participará en otros comicios generales y dijo a sus partidarios que este, por tanto, será su último mandato.

Los comicios del lunes no pudieron ser supervisados por organismos regionales o internacionales, después de que se les indicara que sus miembros debían pasar un período de cuarentena de catorce días.