El preocupante aumento de casos de coronavirus mantiene en alerta a Europa

Redacción Internacional, 12 ago (EFE).- El aumento de infecciones por coronavirus se ha generalizado en los últimos días en Europa, donde el alcance de las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia mantiene en alerta a las autoridades de numerosos países.

En Rusia, Alemania, Bélgica, Francia, Italia y España el incremento de los contagios no cesa, mientras el Reino Unido sufre devastadores efectos económicos, el papa apela a superar el individualismo de la sociedad para poder ganarle la batalla a la COVID-19 y la OMS pide que los jóvenes se involucren más.

RUSIA SUPERA LOS 900.000 CASOS TRAS EL ANUNCIO DE LA VACUNA

Tras el sorprendente anuncio de que Rusia ha registrado la primera vacuna contra la COVID-19, las autoridades informaron hoy de que el país suma ya 902.701 casos y 15.260 fallecidos.

En las últimas 24 horas se registraron 129 muertes y 5.102 contagios, que fueron detectados en 84 de las 85 provincias del país, lo que da idea de la gran extensión geográfica de la pandemia.

La comunidad internacional ha acogido con cierto estupor el anuncio del registro de la vacuna rusa, que empezará a administrarse a finales de este mes o principios de septiembre a los grupos de riesgo, lo que fue criticado hoy por el ministro de Sanidad, Mijaíl Murashko, que tachó de "infundadas" las dudas de "nuestros colegas extranjeros".

Uno de ellos, el responsable de Sanidad alemán, Jens Spahn, dejó claro este miércoles que la ve "con mucho escepticismo", entre otras cosas, porque no se ha realizado un estudio clínico sin el cual "puede ser peligroso comenzar a vacunar demasiado pronto a millones, si no a miles de millones de personas".

BATACAZO ECONÓMICO EN EL REINO UNIDO

El Reino Unido ha entrado oficialmente en recesión, por primera vez en más de diez años, tras caer el producto interior bruto (PIB) el 20,4 % entre abril y junio, el segundo trimestre consecutivo de contracción, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

La contracción en el segundo trimestre es la más importante que se haya registrado jamás, pues todos los sectores sufrieron una caída por el impacto de las medidas de confinamiento dispuestas por el Gobierno para contener la propagación de la COVID-19.

Todo esto se conoce cuando el Reino Unido superó por segundo día el millar de nuevos contagios (un total de casi 314.000) y casi 80 fallecimientos, hasta rebasar los 46.700.

AUMENTO GENERALIZADO DE CASOS

Europa es, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la segunda zona con más casos del planeta (3,6 millones de contagios), solo por detrás de América, con 10,8 millones de positivos.

Y el aumento de infecciones se generaliza.

En Alemania, los 1.226 nuevos contagios de las últimas 24 horas, -entre ellos en seis escuelas de Berlín, después de que los colegios reabrieran el pasado lunes- suponen la cifra más elevada desde principios de mayo y confirman la tendencia ascendente de la última semana.

El incremento del 12 por ciento de los contagios en la última semana en Bélgica ha llevado al país a tomar nuevas medidas, como el uso obligatorio de mascarillas desde hoy en Bruselas, cuando los ciudadanos se encuentren en lugares públicos o en recintos privados accesibles al público.

En Francia, "la situación evoluciona en la mala dirección", en palabras del primer ministro, Jean Castex, debido a los nuevos contagios, pero, sobre todo, a las elevadas cifras de ingresos hospitalarios, con 5.012 personas ingresadas y 391 en unidades de cuidados intensivos (UCI).

España, el país europeo con más casos (casi 330.000 desde el inicio de la pandemia), registró un repunte esta última jornada con otros 1.690 positivos, a falta de los datos de la región de Madrid, que no pudo facilitarlos por problemas técnicos.

La complicada situación de regiones como Aragón inquieta a las autoridades, muy preocupadas también por la alarma lanzada hoy ante las próximas semanas por las principales patronales de las residencias de ancianos, que han pedido medidas más restrictivas para contener el virus: la supresión de las visitas de los familiares y de las salidas de los usuarios.

NUEVAS MEDIDAS DE ITALIA Y LOS PAÍSES NÓRDICOS

Ante el repunte de brotes, en parte por personas que han vuelto de pasar sus vacaciones en países del entorno, en Italia se realizarán pruebas de coronavirus a quienes regresen de España, Grecia, Croacia y Malta.

Y es que Italia está viendo un aumento de nuevos contagios (hoy 481 frente a los 412 de la víspera), hasta superar los 250.000 casos y los 35.200 muertos, y dirige la vista al respecto a dos puntos concretos: la vuelta de los italianos que han pasado las vacaciones en el extranjero y los locales nocturnos.

Mientras, los países nórdicos se suman cada vez más al uso de la mascarilla: Islandia la ha impuesto en algunas situaciones, Dinamarca recomienda llevarla en el transporte público y se espera que Noruega y Finlandia hagan lo propio en los próximos días, al tiempo que Suecia se sigue resistiendo a ello, aunque no lo descarta de cara a un futuro.

EL PAPA APELA A SUPERAR EL INDIVIDUALISMO

Frente a todo ello, el papa Francisco apeló hoy a superar las "patologías sociales" que amenazan a la Humanidad durante la pandemia, como el "individualismo", y aseguró que sin colaboración y sin ayudar a los más débiles "no podremos curar el mundo".

"La pandemia ha resaltado lo vulnerables e interconectados que somos. Si no nos cuidamos entre nosotros, a partir de los últimos, de los más afectados y la creación, no podremos curar el mundo", dijo Francisco, que sigue sin celebrar actos públicos en la plaza de San Pedro para evitar las aglomeraciones de fieles.

El pontífice insistió en que "el coronavirus no es la única enfermedad a combatir": "La pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más amplias, como una visión distorsionada de la persona que ignora su dignidad. A veces miramos a los demás como objetos de usar y tirar".

LA OMS PIDE A LOS JÓVENES SU COMPROMISO

También la OMS, que hoy informó de que se han superado los 20 millones de casos en el planeta, pidió a los jóvenes que se involucren más en la lucha contra el coronavirus.

"Tenéis un gran papel que jugar", subrayó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su mensaje a los jóvenes, pues, aunque la mayor parte de ellos no corre graves riesgos, "comparten la responsabilidad colectiva de ayudarnos a detener su transmisión"

Y solicitó que las nuevas generaciones pongan su creatividad al servicio de este combate mundial contra la COVID-19.