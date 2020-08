El Gobierno libanés afirma que no hay crisis tras la destrucción silos de trigo

EFE/EPA/WAEL HAMZEH/Archivo

Beirut, 12 ago (EFE).- El ministro de Economía del Líbano, Raoul Nehme, afirmó hoy que "no hay crisis de pan" en el país y que hay harina suficiente para los próximos cuatro meses, después de que la devastadora explosión del día 4 destruyera los silos que almacenaban el trigo en el puerto de Beirut.

Los molinos del Líbano tienen almacenadas 32.000 toneladas, detalló Nehme a través de su cuenta oficial de Twitter, además de 110.000 toneladas que han llegado o van a llegar en un plazo de dos semanas.

"Las reservas son suficientes para cuatro meses", según el ministro.

Además, destacó que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) asegurará 17.000 toneladas de harina, que será distribuida en las áreas afectadas por la explosión, que destruyó el puerto de Beirut y los barrios de los alrededores.

"No hay crisis de almacenamiento! No hay crisis de pan!", remachó Nehme en el tuit.

Mientras, una fuente del Ministerio de Economía aseguró a Efe que hasta el momento "no ha habido escasez".

Por su parte, el PMA suministrará al Líbano grano y harina de trigo para un periodo de tres meses y está previsto que el primer cargamento de harina llegue al país en los próximos diez días.

El Gobierno libanés subvenciona el trigo que distribuye a los molinos y panaderías, para garantizar un precio asequible de este bien básico, que el pasado julio subió por primera vez en una década, pasando de 1.500 libras libanesas (1 dólar, al cambio oficial) a 2.000 (1,32 dólares).

El aumento de un 33 % se produjo por la pérdida de valor de la moneda local frente al billete verde de más de un 80 % en el mercado negro en lo que va de año, mientras el tipo de cambio oficial sigue fijado de 1.507 libras libanesas por un dólar.

La gran explosión que sacudió Beirut el día 4 de agosto y dejó a más de 250.000 personas sin hogar hace temer que el país se hunda más si cabe en la crisis económica, que ya ahogaba a una buena parte de la población.

Antes de la catástrofe, el Banco Mundial estimó que casi la mitad de la población del Líbano vive bajo el umbral de la pobreza.