Ecuador suscribe un acuerdo con Chile y da un paso hacia la Alianza del Pacífico

Quito, 12 ago (EFE).- El Gobierno de Ecuador prevé suscribir mañana jueves una actualización del acuerdo comercial que mantiene con Chile, uno de los pasos decisivos para ser admitido como miembro de la Alianza del Pacífico, también formada por Colombia, Perú y México.

Así lo dio a conocer hoy a Efe el ministro ecuatoriano de la Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, al revelar que este jueves se realizará una ceremonia virtual para la firma del acuerdo con Chile, con la participación de los presidentes de ambos países: el ecuatoriano Lenín Moreno y el chileno Sebastián Piñera.

"Este es un paso más que nos acerca" a la Alianza del Pacífico, una iniciativa que busca posicionar a la región con el mercado asiático, agregó el ministro.

Ontaneda recordó que para la Alianza del Pacífico, un 82 % de las empresas que participarían en ella provendrían de pequeños y medianos emprendimientos.

Para la firma del acuerdo se desarrollará una "ceremonia especial" de carácter virtual, con lo que se concretará un objetivo tan anhelado para Ecuador, remarcó Ontaneda.

Según el ministro, el que se suscribirá con Chile es "un acuerdo comercial moderno", que no sólo abarca los aspectos comerciales, sino también entendimientos en las áreas financieras y de inversiones, entre otros aspectos.

El acuerdo con Chile forma parte de una amplia "agenda comercial" diseñada por Ecuador que incluye los acuerdos ya suscritos con la Unión Europea, con los países del EFTA y con el Reino Unido, pero que también se dirige a establecer pactos con Estados Unidos y con México, otro de los eslabones para llegar a la Alianza del Pacífico.

Según el ministro, es posible que para diciembre próximo, cuando está prevista una reunión de los presidentes de la Alianza del Pacíficos, es posible que Ecuador pueda ser admitido como miembro de pleno derecho.

Ontaneda fue práctico al asegurar que con Estados Unidos se ha avanzado mucho en la relación bilateral, pero opinó que quizá no se llegue a concretar un acuerdo comercial en el periodo del presidente Lenín Moreno, cuyo mandato termina en mayo del próximo año.

Sin embargo, señaló que se prepara una reunión entre autoridades de los dos países, que estaba prevista para abril pasado, pero que se realizará entre octubre y noviembre en Quito, para avanzar en una agenda mucho más clara con EEUU que derive en un acuerdo comercial más adelante.

Sobre la negociación con México, el ministro explicó que se han establecido varias mesas de negociación y estimó que existe un 90 por ciento de avance en los diálogos, por lo que no descartó que se llegue a un entendimiento definitivo en los próximos meses.

Ecuador y México ya habían fijado los términos de referencia para la negociación de un acuerdo bilateral de libre comercio, un requisito imprescindible para la plena inclusión del país andino en la Alianza del Pacífico.

México es uno de los más importantes socios comerciales y de inversión de Ecuador, con un intercambio que ronda los 900 millones de dólares al año, de los cuales 750 millones corresponden a exportaciones mexicanas al mercado ecuatoriano.