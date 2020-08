Economía.- El ministro de Economía brasileño anuncia una "desbandada" tras dos dimisiones en su cartera

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, ha anunciado este martes una "desbandada" dentro de la cartera que dirige debido tras la dimisión presentada por dos de los encargados de las privatizaciones, ya que no se están llevando a cabo con la celeridad esperada.



Guedes ha señalado que los dos secretarios especiales del Ministerio de Economía descontentos han sido Salim Mattar, responsable de los planes de privatizaciones; y Paulo Uebel, encargado de las reformas administrativas.



"Hoy ha habido una desbandada. Salim dijo que las privatizaciones no estaban sucediéndose y prefería salir y Uebel afirmó que las reformas administrativas no están siendo presentadas y que se marchaba. Esos son los hechos", ha revelado Guedes.



"El ritmo de las reformas lo da la política, al igual que el voto. Si el presidente de la República quiere enviar alguna reforma, se manda, si no, no se manda", ha explicado el ministro de Economía, según han publicado varios medios brasileños.



Uebel ha presentado su dimisión después de que su propuesta de la reforma de las administraciones haya estado casi un año paralizada debido a las reticencias del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de hacerla llegar al Congreso.



Por su parte, Mattar, en el cargo desde noviembre de 2018, ha estado al frente de una serie de políticas para reducir el alcance de las empresas públicas, reduciendo plantilla y desincentivando su inversión con la venta de participaciones.



El propio Guedes ya había mostrado su malestar por el retraso de sus planes económicos, que pretendían privatizar algunas de las estatales más importantes del país, como el caso de la eléctrica Eletrobas, una de las grandes apuestas del Gobierno para 2020 con la que se pretendía recaudar 16.000 millones de reales (2.500 millones de euros).



Durante la campaña electoral Guedes anunció que el objetivo del nuevo Gobierno de Bolsonaro era hacer frente a la importante deuda pública que arrastra Brasil con la venta de las empresas públicas, aunque reconoció una vez al frente del Ministerio de Economía que esto llevaría más tiempo del que esperaba ya que estas decisiones deben pasar por el escrutinio de las cámaras.