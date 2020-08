Dos estratégicos secretarios de Economía renuncian al Gobierno brasileño

En la imagen, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 11 ago (EFE).- Los secretarios de Privatizaciones y de Desburocratización, considerados como estratégicos en las reformas económicas impulsadas por el Gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, renunciaron este martes a su cargo, informó el ministro de Economía, Paulo Guedes.

"Si me preguntan si hubo una estampida hoy, sí, la hubo. Pero nuestra reacción a la estampida que ocurrió hoy va ser avanzar con las reformas", declaró Guedes a periodistas después de una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, justo para tratar el tema de las reformas tributaria y administrativa.

Antes de la reunión, el secretario de Privatizaciones, Salim Mattar, y el de Desburocratización, Gestión y Gobierno Digital, Paulo Uebel, presentaron su renuncia a Guedes por la "demora" para las privatizaciones de varias estatales y de la reforma administrativa que se gestiona en el Congreso.

Sobre la salida de Mattar, Guedes dijo que el secretario consideraba que "era muy difícil privatizar, porque el 'estabilishment' (grupo de poder) no permite las privatizaciones".

Desde que llegó al poder, el 1 de enero de 2019, el Gobierno de Bolsonaro ha supeditado el despegue de la economía a la aprobación de nuevas reformas, principalmente la administrativa y la tributaria, aunque las mismas aún no han tomado fuerza en el Congreso.

En esa línea, Guedes señaló que en la reunión de este martes con el jefe de Diputados, le fue propuesto a Maia "una transformación del Estado", así como el intento para avanzar en la reforma administrativa, traba por la cual Uebel, el secretario más próximo a esa iniciativa, igualmente dejó este martes su cargo.

"La reforma administrativa está parada. Entonces, él (Uebel) reclama que la reforma administrativa paró. La transformación del estado tiene varias dimensiones y la vamos a intentar, vamos correr, hasta conseguirla", subrayó Guedes.

Con la salida este martes de los dos secretarios ya son seis miembros del alto escalón del equipo económico de Guedes quienes han dejado sus cargos en los últimos meses.

El secretario de la Receita federal (fisco) Marcos Cintra fue dimitido, mientras que Caio Megale renunció a la Secretaría Especial de Hacienda, Mansueto Almeida a la del Tesoro Nacional y Rubem Novaes al estatal Banco do Brasil, argumentando que estaba "inconforme" por la imposibilidad de privatizar la institución.

Guedes es un neoliberal que cursó estudios en la Universidad de Chicago y sigue la línea de pensamiento partidaria del libre mercado nacida en esa institución durante el siglo pasado, por lo que defiende una serie de reformas para equilibrar las maltrechas cuentas del país.

Dichas reformas se suman a la del sistema de pensiones y jubilaciones aprobada en 2019, durante el primer año del Gobierno de Bolsonaro, y están destinadas a reducir el tamaño y los gastos del Estado.