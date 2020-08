Danés Christiansen asume como DT de Panamá con reto de ir a Mundial Qatar

CIUDAD DE PANAMÁ, 12 ago (Reuters) - El danés Thomas Christiansen fue presentado el miércoles como director técnico de la selección de fútbol de Panamá, y dijo que su principal reto es llevar al representativo centroamericano al Mundial de Qatar 2022.

El estratega de 47 años, quien fue designado DT de Panamá el 22 de julio, tomará el lugar que dejó vacante el argentino Américo "Tolo" Gallego, a quien la FEPAFUT le rescindió el contrato debido a una reestructuración en el organismo que rige el fútbol en Panamá.

"A mí me gustan los retos y éste es uno grande que voy a afrontar con la máxima ilusión y dedicación. En el fútbol no hay nada más bonito que poder llevar a una selección a un Mundial, hay muchas cosas que queremos hacer y muchos retos por cumplir como implementar una nueva metodología y al final dejar un legado en el fútbol panameño", dijo Christiansen en una videoconferencia.

"Me atrajo mucho el proyecto que me presentaron y me veo capacitado para llevar a Panamá a un nivel alto. Creo mucho en el proyecto y en las posibilidades de Panamá, tenemos la materia prima que son los jugadores, y con mucho trabajo y dedicación podemos conseguir algo muy bonito", apuntó.

La Concacaf tiene asignadas 3.5 plazas para Qatar 2022.

Panamá será la primera experiencia de Christiansen al frente de una selección.

A nivel de clubes dirigió en Chipre al AEK Larnaca y APOEL de Nicosia, al Leeds United de Inglaterra y al Royale Union Saint-Gilloise de la segunda división de Bélgica.

El estratega europeo apuntó que empezará a trabajar lo más pronto posible con un grupo de 30 jugadores en espera del sorteo de las eliminatorias de la Concacaf que se realizará el 19 de agosto.

La Concacaf dio a conocer el 27 de julio el nuevo formato de su eliminatoria para el Mundial luego de que el COVID-19 forzara a cambiar el sistema habitual. Las eliminatorias iniciarán en octubre de este año.

"La forma en la que vamos a comenzar a trabajar es en la burbuja, vamos a llevar unos 30 jugadores durante un período de unos 45 días que es como hacer una pretemporada con un club. Puedo trabajar con estos jugadores durante un tiempo largo. Tenemos una lista ya confeccionada", apuntó Christiansen. (Reporte de Elida Moreno, Escrito por Carlos Calvo Pacheco, Editado por Manuel Farías)