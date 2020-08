Cultura.- Dwayne 'The Rock' Johnson es el actor mejor pagado de Hollywood por segundo año consecutivo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Dwayne Johnson convierte en oro todo lo que toca y dos ejemplos recientes de ello son Fast & Furious: Hobbs & Shaw y Jumanji: Siguiente nivel, grandes éxitos de taquilla de 2019. Gracias a estos y otros títulos, The Rock se ha convertido en el actor mejor pagado de Hollywood del año, honor que recibe por segunda vez consecutiva.



Según Forbes, entre junio de 2019 y junio de 2020 Johnson acumuló 87,5 millones de dólares, de los cuales 23,5 millones son gracias a su papel en Red Notice de Netflix. Sin embargo, esta cifra es ligeramente inferior con respecto a 2019, cuando ganó 89,4 millones por protagonizar Jumanji: Siguiente nivel entre otros proyectos. El actor encabezó la lista por primera vez en 2016, año en que se hizo con 64,5 millones de dólares.



Siguiendo a Johnson está Ryan Reynolds, que se ha embolsado 71,5 millones de dólares, 20 de ellos también por su trabajo en Red Notice. Mark Wahlberg, que ha arrasado con Spenser: Confidential, ocupa la tercera posición con 58 millones y Ben Affleck le sigue con 55 millones por su trabajo en The Way Back y Su último deseo. Cierra el top 5 Vin Diesel con 54 millones de dólares.



El sexto puesto es quizá el más sorprendente, ya que lo ostenta el actor de Bollywood Akshay Kumar. Lin-Manuel Miranda ha triunfado gracias a Hamilton, seguido de estrellas como Will Smith, Adam Sandler y Jackie Chan. Este es el top 10 completo de Forbes:



Dwayne Johnson - 87,5 millones de dólares



Ryan Reynolds - 71,5 millones de dólares



Mark Wahlberg - 58 millones de dólares



Ben Affleck - 55 millones de dólares



Vin Diesel - 54 millones de dólares



Akshay Kumar - 48,5 millones de dólares



Lin-Manuel Miranda - 45,5 millones de dólares



Will Smith - 44,5 millones de dólares



Adam Sandler - 41 millones de dólares



Jackie Chan - 40 millones de dólares