Crean fondo urgente para que activistas se movilicen en México pese a COVID

Trabajadores de la Salud protestan en un Hospital en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas (México). EFE/Carlos López/Archivo

México, 12 ago (EFE).- Organizaciones internacionales lanzaron este miércoles un Fondo de Respuesta Rápida (FRR) con 3 millones de dólares para que activistas en México y Latinoamérica puedan seguir movilizándose pese a la pandemia de COVID-19.

El fondo digital es creación de Open Society Foundations, Luminate y Fundación Avina, que en conjunto aportarán entre 10.000 y 15.000 dólares y apoyo técnico a organizaciones que defiendan los derechos humanos, de las mujeres, la democracia y la transparencia.

"La iniciativa busca tomar esos espacios, esa coyuntura donde hay grandes sectores en desventaja y un desencanto con estructuras de gobierno, y busca condiciones en la sociedad civil para impulsar iniciativas ciudadanas que amplíen las voces de los más desfavorecidos", explicó a Efe Lucía Abelenda, de Fundación Avina.

Hasta el martes, las autoridades de salud de México informaron de un acumulado de 492.522 contagios y 53.929 decesos por coronavirus en este país.

Precisamente esta situación ha dificultado el trabajo de las asociaciones civiles del país, que suspendieron las actividades no esenciales, incluyendo las del sector social, el 30 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria.

Además, Fundación Avina advirtió del aumento de 16 millones de mexicanos en pobreza, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la pérdida de ingresos para 12 millones de mexicanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En particular, Abelenda lamentó la política de austeridad del Gobierno de México, que ha reducido el presupuesto para las asociaciones pese a que la Red Nacional de Refugios reportó un aumento del 80 % en llamadas de auxilio por violencia de género.

"Vemos grandes desafíos en temas que son cruciales para el avance de la democracia, como es la violencia y la exclusión, llevar a la discusión pública los temas que son importantes para las mujeres, un grupo extremadamente vulnerado en la pandemia", señaló.

Ante este escenario, estas organizaciones han lanzado una serie de proyectos para proteger los derechos humanos en México y América Latina, donde la pandemia ha trasladado la lucha al terreno virtual.

En un primer proyecto, la Iniciativa por los Derechos Digitales de Latinoamérica (Indela) anunció en marzo 1,5 millones de dólares para que organizaciones reciban hasta 75.000 dólares en un período de 12 a 18 meses.

En México, un país con 127 millones de habitantes, solo hay 80,6 millones de usuarios de Internet en 2019, según el Inegi.

Esto dificulta que muchas asociaciones civiles de escasos recursos puedan buscar justicia en esta época de aislamiento social, mencionó Abelenda.

"¿Cómo llevar esto a la discusión pública en un momento muy sensible para la movilización ciudadana, muy difícil para la movilización callejera y pensando en otras alternativas para generar estos temas?", reflexionó.