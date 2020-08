China quiere a TikTok y WeChat en negociaciones comerciales

(Bloomberg) -- Negociadores de Estados Unidos y China planean discutir el progreso de su acuerdo comercial en los próximos días, y Pekín presionará para ampliar la agenda a fin de incluir la reciente represión de Washington contra empresas como TikTok y WeChat.

Se realizaría una reunión virtual esta semana, aunque no se ha concretado una fecha, según personas familiarizadas con los preparativos que pidieron no ser identificadas. El martes, el principal asesor económico del presidente Donald Trump restó importancia a preocupaciones sobre el acuerdo de fase uno y la posibilidad de que colapse.

Además de las compras agrícolas y el tipo de cambio dólar-yuan, los funcionarios chinos tienen la intención de poner sobre la mesa las futuras prohibiciones de transacciones de las dos aplicaciones por motivos de seguridad —anunciadas por Trump—, según fuentes, que no dieron más detalles sobre lo que China espera lograr en el tema.

Casi siete meses después de la firma del acuerdo que dio fin a la guerra arancelaria que había sacudido la economía mundial, las compras prometidas de productos estadounidenses están muy atrasadas. Con la crisis del coronavirus y el deterioro de las relaciones entre EE.UU. y China en varios aspectos, desde la seguridad tecnológica hasta Hong Kong, el acuerdo comercial sigue siendo uno de los pocos temas en que los Gobiernos de Washington y Pekín aún están cooperando.

El “único frente en el que estamos comprometidos es el comercio”, dijo Larry Kudlow, principal asesor económico de Trump, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el martes. “Todo está bien ahora”.

China busca neutralizar una confrontación impredecible con EE.UU., que ha atacado a varios de sus líderes en tecnología. Las recientes medidas podrían generar una posible venta de las operaciones en EE.UU. de la aplicación de videos cortos TikTok, de ByteDance Ltd, a Microsoft Corp. Trump también prohibió transacciones en EE.UU. con la aplicación WeChat de Tencent Holdings Ltd., que tiene más de 1.000 millones de usuarios.

Las órdenes ejecutivas de Trump, que entrarían en vigor en septiembre, podrían tener un impacto potencialmente mayor que el ataque prolongado hacia el proveedor de hardware de telecomunicaciones Huawei Technologies Co., ya que amenazan con cortar enlaces de comunicación entre las personas de las mayores economías del mundo. EE.UU. argumenta que las aplicaciones chinas que recopilan información sobre ciudadanos estadounidenses representan un grave riesgo para la seguridad nacional, ya que los datos podrían ser adquiridos por el Gobierno chino.

Dado el colapso de la economía mundial este año vinculado a la pandemia, de la que Trump ha culpado repetidamente a China, a finales de junio Pekín ha cumplido apenas con 25% de la meta de comprar más de US$170.000 millones en productos estadounidenses este año.

El martes, Kudlow restó importancia al déficit y dijo que China había aumentado “sustancialmente” las compras de productos estadounidenses.

China necesitaría comprar alrededor de US$130.000 millones en el segundo semestre para cumplir con los términos originales del acuerdo firmado en enero, que establecía la compra de US$200.000 millones adicionales en bienes y servicios estadounidenses hasta finales de 2021 sobre el nivel de 2017.

