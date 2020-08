Casa Real.- Riera (CUP): "Es responsabilidad de la Mesa" y de Torrent publicar las resoluciones de la monarquía

01/07/2020 El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera en el pleno monográfico del Parlament sobre la gestión del coronavirus. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO



Abre la puerta a que David Fernández encabece la lista si así lo decide la militancia



BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)



El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha asegurado que "es responsabilidad de la Mesa y de la Presidencia del Parlament" la publicación de las resoluciones aprobadas sobre la monarquía en el pleno del pasado viernes.



En una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha afirmado que el Parlament está "muy limitado desde el punto de vista de su soberanía" por el Tribunal Constitucional (TC) y por la mayoría parlamentaria.



"Es un error hacer recaer el conflicto en los funcionarios. Son una parte de la cadena, pero colocar el foco en ellos es un error", ha asegurado Riera, que ha criticado que la mayoría del Parlament acate la represión, en sus palabras.



Ha sostenido que en esta situación ha habido un componente de rifirrafe entre ERC y JxCat, en el que la CUP no quiere entrar, "pero también una cuestión de principio", de la que asegura que no se quedarán al margen, y ha insistido en el la Mesa y la Presidencia de la Cámara, liderada por Roger Torrent, deben tomar una decisión política, con todas las consecuencias, ha añadido.



Riera ha señalado que la CUP está dispuesta a entrar en la Mesa para asumir la responsabilidad y "enfrentarse al TC", y ha pedido evitar debates simbólicos, ya que considera que lo que hace falta son hechos.



"DISTANCIAMIENTO" DE TORRA Y SU GOVERN



Ha apuntado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "cuando habla y hace propuestas es una persona sincera", pero ha criticado que hay un distanciamiento entre lo que Torra dice y lo que luego pasa cuando el Govern y las consellerias actúan.



Preguntado por las elecciones en Catalunya, Riera ha afirmado que "parece obvio que la legislatura no se acabará" y ha sostenido que el actual Govern está agotado y bloqueado por los rifirrafes entre los socios.



"Es muy lamentable que un país que lucha por la independencia le inhabiliten al presidente y la única respuesta que se produzca sea convocar elecciones. Demuestra fragilidad", ha criticado Riera, que ha apostado por construir una hoja de ruta conjunta entre las fuerzas independentistas con una nueva fase de confrontación, que sea efectiva y no retórica, en sus palabras.



Ha asegurado que para que avance la resolución del conflicto "hace falta una ruptura previa, un acto unilateral", y ha apuntado que cuando se apuesta por la vía autonómica el independentismo se estabiliza.



Riera ha defendido que España no se abrirá voluntariamente a resolver el conflicto catalán y que mientras no haya mecanismos para la independencia, el independentismo tendrá que "asumir la represión como algo inevitable".



LAS LISTAS DE LA CUP



Sobre las listas de la CUP a las elecciones, Riera ha concretado que las bases de la formación están discutiendo el programa y las personas que liderarán sus listas, y no ha querido pronunciarse sobre si encabezará las mismas.



"Lo único que le puedo decir es que cualquier militante siempre está dispuesto a dar un paso adelante si lo decide la militancia y dar un paso al lado si lo decide la militancia", ha afirmado el diputado 'cupaire', que ha explicado que los estatutos de su partido le permitirían repetir, pero que sería su tercera legislatura y por lo tanto una situación, según él, excepcional.



Al ser preguntado por si exdiputados como David Fernández o Eulalia Reguant podrían volver a encabezar listas electorales, Riera ha respondido que "evidentemente" y ha insistido en que no quiere interferir en los debates de la militancia.



"Se está hablando con todo el mundo fortalecer esta lista", ha destacado el diputado, que ha subrayado que no quiere interferir en lo que decidan las bases y que hay cosas que funcionan mejor fuera de los micros, según él.