Bolivia.- Organizaciones afines al MAS proponen levantar los bloqueos si los comicios se celebran el 11 de octubre

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, han propuesto levantar los bloqueos de carreteras si los comicios se celebran el próximo 11 de octubre, según informaciones del diario 'El Deber'.



En una rueda de prensa, Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB, ha accedido a dialogar: "Adelante, solucionaremos de una vez los problemas en el país". En este sentido, ha instado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a mostrar una posición "abierta".



"Nos sentamos y una vez haya solución, de inmediato se levantan (los bloqueos). Es el 11 de octubre la fecha definitiva", ha recalcado el dirigente. Sin embargo, la presidenta interina, Jeanine Áñez, ha insistido en que las elecciones se celebrarán el 18 de octubre, una fecha que ha sido pospuesta en dos ocasiones a causa de la pandemia de coronavirus.



"El camino del diálogo es el correcto. Hay elecciones el 18 de octubre. No hay motivos para el bloqueo. El MAS debe levantar el bloqueo y dar paso al oxígeno. Unidad frente al bloqueo y unidad por la democracia", ha señalado Áñez en su cuenta en Twitter.



Las organizaciones afines al MAS siguen abogando por el 11 de octubre como fecha electoral a pesar de que este mismo miércoles Morales ha pedido que acepten el 18 de octubre como fecha para las elecciones generales en medio de las protestas.



Las elecciones presidenciales y parlamentarias estaban previstas inicialmente para el 3 de mayo, pero se aplazaron 'sine die' por la pandemia de coronavirus. El Congreso --controlado por el MAS de Morales-- las fijó para el 6 de septiembre pero TSE las ha vuelto a posponer al 18 de octubre por los mismos motivos.



El TSE y el Gobierno de Áñez, que aceptó a regañadientes la fecha del 6 de septiembre, defienden que no se puede votar en plena crisis sanitaria, ya que Bolivia aún no ha alcanzado el pico de contagios, mientras que el MAS cree que es una estrategia dilatoria para perjudicar a su candidato presidencial, Luis Arce.



Así las cosas, en las últimas semanas las protestas, bloqueos de carreteras incluidos, se han sucedido por la geografía boliviana y el Gobierno ha intentado entablar un de "diálogo nacional" que se le resiste.