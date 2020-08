10/12/2019 Belén Esteban reaparece tras la muerte de Humberto Janeiro para lanzar un claro mensaje. MADRID, 12 (CHANCE) Mucho se ha hablado de la ausencia de Andrea, hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, en el entierro de su abuelo Humberto. La joven, que no tenía trato con el patriarca de "Ambiciones" desde hacía años, se ha convertido en protagonista involuntaria de la crónica social por una hipotética presencia en el sepelio que, desde luego, era del todo menos esperada. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Mucho se ha hablado de la ausencia de Andrea, hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, en el entierro de su abuelo Humberto. La joven, que no tenía trato con el patriarca de "Ambiciones" desde hacía años, se ha convertido en protagonista involuntaria de la crónica social por una hipotética presencia en el sepelio que, desde luego, era del todo menos esperada.



Sumamente discreta, y alejada de la vida pública, Andrea ha visto cómo su nombre también ocupaba titulares tras la carta de despedida que María José Campanario dedicó a Humberto Janeiro en su cuenta de Facebook. Y es que la mujer de Jesulín la citaba indirectamente en la misiva, afirmando que "ha sido un mes muy difícil. Pero nos queda el mejor de los legados, cuatro hijos maravillosos y unos nietos, que son todos un regalo caído del cielo". Y algunos han interpretado estas palabras como un claro dardo a la hija mayor de su marido.



Belén Esteban, que no ha querido pronunciarse sobre la muerte de su "ex suegro" - con el que estaba enfrentada desde que se separó de Jesulín de Ubrique - ha reaparecido sin embargo lanzando un poderoso mensaje a través de su cuenta de Instagram. Una historia en la que, con una foto de Andrea cuando era pequeñita, declara rotunda que "lo mejor de mi vida eres TÚ".



Sin duda, una declaración de intenciones por parte de la "princesa del pueblo", que no está dispuesta a consentir que nadie ataque a su hija Andrea. ¿Será esta publicación un dardazo para el clan de Ubrique tras la muerte del patriarca? Nos tememos que nos quedaremos con la duda.