Bancos de China actúan para cumplir con las sanciones de Trump

(Bloomberg) -- Los bancos estatales más grandes de China que operan en Hong Kong están tomando medidas provisionales para cumplir con las sanciones impuestas por Estados Unidos a los funcionarios chinos en la ciudad, en un intento por salvaguardar su acceso a fondos cruciales en dólares y redes en el extranjero.

Los principales prestamistas con operaciones en EE.UU., entre los que se incluyen a Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. y China Merchants Bank Co., se han vuelto cautelosos al abrir nuevas cuentas a los 11 funcionarios sancionados, incluida la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, según personas familiarizadas con el tema. Al menos un banco ha suspendido dicha actividad.

En el caso de algunos prestamistas, las transacciones a través de EE.UU. están prohibidas, mientras que los encargados de cumplimiento ahora deben revisar y aprobar otras que anteriormente se habrían procesado de inmediato, dijeron las personas.

Los prestamistas extranjeros, como Citigroup Inc., han tomado medidas para suspender cuentas o están aumentando el escrutinio de los clientes de Hong Kong.

Tales medidas subrayan la capacidad de Estados Unidos de utilizar el dominio del dólar en las transacciones internacionales como un punto de presión en el creciente enfrentamiento con China. Los prestamistas estatales de China deben preservar su acceso a los mercados financieros globales, particularmente en un momento en que Pekín se apoya en ellos para apuntalar la economía tras las consecuencias del coronavirus.

Los cuatro bancos más grandes de China tenían US$1,1 billones en financiamiento en dólares a fines de 2019, según Bloomberg Intelligence.

Representantes de Bank of China y de Construction Bank no respondieron a las solicitudes de comentarios. China Merchants Bank declinó hacer comentarios. El Gobierno de Hong Kong no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sancionó la semana pasada a funcionarios chinos y de Hong Kong, entre ellos Lam, Xia Baolong, director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado de China, y Chris Tang, comisionado de la policía de la ciudad, por su papel en la implementación de una ley de seguridad en Hong Kong. A los funcionarios se les congelará cualquier propiedad y activo que tengan en Estados Unidos.

Las sanciones prohíben a los bancos hacer negocios con las personas mencionadas o se arriesgan a recibir sanciones que amenazan su acceso al sistema financiero de Estados Unidos.

China tomó represalias el lunes al sancionar a 11 personas, incluidos los senadores estadounidenses Marco Rubio y Ted Cruz, pero no llegó a incluir a ningún alto funcionario del Gobierno estadounidense en su lista. Su máximo diplomático, Yang Jiechi, dijo el viernes que la puerta para las conversaciones con Estados Unidos permanece abierta.

No aclaró las posibles implicaciones para las instituciones financieras que siguen haciendo negocios con las personas sancionadas.

“La posición de China sobre las sanciones de Estados Unidos es clara y coherente”, dijo el miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, a la prensa en Pekín en respuesta a una pregunta sobre la medida de los bancos para cumplir con las exigencias. “Las sanciones de Estados Unidos son irracionales y sin fundamento. Todos los chinos, incluidos nuestros residentes en Hong Kong, se oponen y las condenan unánimemente”.

Bank of China tuvo la mayor exposición a dólares estadounidenses entre sus pares locales, seguido de Industrial & Commercial Bank of China Ltd., el banco más grande del mundo. Los prestamistas han estado expandiendo su presencia a nivel mundial durante la última década al agregar sucursales, realizar adquisiciones y otorgar préstamos para financiar todo tipo de negocios, desde centrales eléctricas locales hasta carreteras con peaje.

Mientras tanto, los bancos locales en Hong Kong también están preocupados, ya que todos hacen algún tipo de transacción con Estados Unidos, como cambio de divisas y liquidación, dijo una persona.

La Autoridad Monetaria de Hong Kong, el banco central de facto de la ciudad, intentó el sábado aliviar las preocupaciones, diciendo que los prestamistas de la ciudad no tienen la obligación de cumplir con las sanciones de Estados Unidos bajo la ley local, instando a los bancos a tratar a los clientes de manera justa al evaluar si continuar brindando servicios.

A pesar del anuncio, “los bancos que tienen operaciones en EE.UU. o realizan negocios en dólares pueden necesitar considerar sus obligaciones de cumplimiento en EE.UU.”, escribieron en una nota los analistas de JPMorgan Chase & Co. con sede en Hong Kong dirigidos por Katherine Lei. “Los riesgos para los bancos chinos que cotizan en bolsa son relativamente moderados, en nuestra opinión, ya que los cuatro funcionarios de China en la lista pueden obtener servicios bancarios con bancos chinos locales no cotizados que no tienen negocios en dólares o en Estados Unidos”.

Nota Original:China Banks Act to Comply With Trump Sanctions on Hong Kong (1)

©2020 Bloomberg L.P.