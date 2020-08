Argentina se suma al Grupo de Contacto sobre Venezuela

En la imagen, Felipe Solá, canciller de Argentina. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 12 ago (EFE).- Argentina aceptó integrar el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela en "otro paso más hacia la búsqueda de soluciones pacíficas y democráticas a la crisis que viven los venezolanos", informó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores en Buenos Aires.

"El Gobierno argentino está decidido a contribuir con todos sus esfuerzos a la labor del Grupo de Contacto, convencido del rol positivo que puede desempeñar dicho grupo en brindar respuestas políticas y humanitarias a la crítica situación que vive ese país suramericano", destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Venezuela atraviesa por un alto pico de tensión política desde enero de 2019, cuando el presidente Nicolás Maduro juró otro período de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional porque a los principales líderes opositores se les impidió participar en esos comicios.

En respuesta, el presidente del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, se proclamó presidente interino alegando unos artículos de la Constitución venezolana

El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela está integrado además por Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay.

La instancia diplomática fue creada con el fin de buscar una salida pacífica y democrática a la crisis en el país suramericano y facilitar el envío de ayuda humanitaria.

El ingreso de Argentina al grupo tiene lugar semanas después de que el presidente Alberto Fernández manifestara su preocupación por que se preserven en Venezuela los derechos humanos, al tiempo que reiteró su oposición al bloqueo que sufre el país caribeño.

Con respecto a las próximas elecciones parlamentarias venezolanas, Fernández ha considerado que el Gobierno de Nicolás Maduro "ha abierto canales para darle mayor participación a la oposición y darle mayor transparencia a los comicios".

Acerca de la permanencia de Argentina en el Grupo de Lima, alianza de países que desconoce a Maduro y apoya al líder opositor Juan Guaidó, Fernández ratificó que su país "no ha renunciado" a ser miembro "pero no participa".

Argentina instó recientemente en las Naciones Unidas en Ginebra a impulsar una negociación política en Venezuela "basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos" ante la "grave crisis política, económica y humanitaria" que atraviesa ese país.