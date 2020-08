AMP.- Fútbol.- Todibo es el positivo del Barça de pretemporada

El francés es uno de los nueve jugadores que volvía al trabajo este miércoles



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona confirmó este miércoles que ha detectado un caso positivo por coronavirus en uno de los nueve jugadores que debían iniciar la pretemporada, y que no ha tenido "contacto" con ninguno de los futbolistas que viajarán a Lisboa para la 'Final a Ocho' de la Liga de Campeones.



"Después de las pruebas PCR realizadas ayer martes por la tarde al grupo de nueve jugadores que hoy han de iniciar la pretemporada, uno de ellos ha dado positivo por COVID-19. El afectado es asintomático, se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio", señaló el club blaugrana.



Poco después, el defensa francés confirmó ser el positivo con un mensaje en su cuenta de Twitter. "Os informo que he dado positivo por covid-19, soy asintomático y me encuentro bien. Estoy en casa siguiendo el protocolo sanitario adecuado. Tengo muchas ganas de volver a los entrenamientos, pero ahora toca quedarse en casa hasta pasar el virus", escribió el francés.



El FC Barcelona había citado a Pedri, Francisco Trincão, Matheus Fernandes, Jean-Clair Todibo, Moussa Wagué, Carles Aleñá, Rafinha, Juan Miranda y Oriol Busquets para iniciar los entrenamiento de pretemporada a partir de este jueves.



El conjunto catalán indicó que ya "ha informado a las autoridades deportivas y sanitarias competentes" y que también "se han rastreado todas las personas que tuvieron contacto con el jugador para hacer las pruebas PCR correspondientes".



En este sentido, dejó claro que el jugador afectado "no ha estado en contacto con los miembros del primer equipo que tienen previsto viajar a Lisboa mañana jueves" para la disputa del duelo de cuartos de final contra el Bayern Múnich alemán de la 'Final a Ocho' de la Champions.