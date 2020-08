AMP.- Fútbol.- Odegaard se despide de la Real como "un txuri urdin más"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El centrocampista noruego Martin Odegaard se despidió este miércoles de la Real Sociedad, como "un txuri urdin más" y agradeciendo el cariño recibido en el club vasco, tras el final de su cesión para regresar al Real Madrid.



"Quiero mandaros este mensaje de despedida pero sobre todo de agradecimiento por lo que ha sido un año inolvidable para mí. He vivido grandes momentos con esta camiseta. Desde el día de mi presentación, mi primer gol, la clasificación a la final y la Liga Europa y mucho más", dijo en un vídeo el jugador.



La Real publicó en su cuenta de Twitter la despedida del centrocampista cedido por el Real Madrid, uno de los mejores jugadores de la temporada y clave en el crecimiento de los vascos. Poco antes, la Real había dado su plan de pretemporada, en la que no estaba el noruego. "Me habéis hecho sentir un canterano más, no olvidaré todo el cariño. Agradezco al club la confianza y a los compañeros", añadió Odegaard.



Los de Imanol Alguacil regresarán este viernes a Zubieta después de las vacaciones, en una jornada en la que realizarán las pruebas de la COVID-19. Ya el sábado, una vez conocidos los resultados de los test, comenzarán los entrenamientos de pretemporada.



En la lista de convocados ofrecida por el club guipuzcoano no se encontraba el noruego. Así, se despejan las dudas sobre su futuro, que estará en el Real Madrid. La entidad blanca había cedido al jugador dos años a la Real Sociedad, pero su buen curso con los de Alguacil ha hecho que Zinédine Zidane interrumpiese el préstamo.



Los jugadores citados para el inicio de la pretemporada de la Real son Moyá, Remiro, Rulli, Zubiaurre, Álex Sola, Gorosabel, Zaldua, Kevin Rodrigues, Aihen, Monreal, Llorente, Aritz, Le Normand, Sagnan, Zubeldia, Illarra, Guevara, Zubimendi, Merino, Guridi, Merquelanz, Sangalli, Roberto López, Januzaj, Portu, Barrenetxea, Oyarzabal, Bautista, Isak y Willian José.