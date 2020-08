Airbnb prepara documentación para salida a bolsa, según fuentes

(Bloomberg) -- Airbnb Inc. tiene previsto presentar la documentación para una salida a bolsa en las próximas semanas, allanando el camino para su cotización a partir del cuarto trimestre, según personas familiarizadas con el asunto.

La compañía, con sede en San Francisco, se está preparando para presentar documentos confidenciales de una oferta pública inicial a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad ya que se trata de información privada. La tan esperada medida reflejaría una rápida recuperación para la startup de alojamiento compartido después de que la pandemia de coronavirus diezmara la industria de viajes.

El periódico Wall Street Journal había informado previamente que Airbnb planeaba presentar la documentación a finales de este mes. Airbnb rehusó comentar sobre el asunto. Los planes de la compañía podrían cambiar ante los repuntes de contagios en EE.UU., dijeron las personas.

Airbnb está trabajando con Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc. en su salida a bolsa, según una persona familiarizada con el asunto. Morgan Stanley y Goldman Sachs rehusaron hacer comentarios.

En un principio, el líder ejecutivo de la compañía, Brian Chesky, quería dar los primeros pasos para una salida a bolsa en marzo, pero el coronavirus frustró sus planes. Para abril, Chesky se enfrentaba a cancelaciones por valor de US$1.000 millones, dijo en una entrevista con Bloomberg TV en junio. Las prohibiciones de viajes y los aislamientos provocaron que las reservas para futuras estanciasa cayeran alrededor del 90% y Airbnb redujo el 25% de su fuerza laboral en un intento por sobrevivir. Otros sitios de viajes, como TripAdvisor Inc. y Booking Holding’s Inc., también adoptaron un modo de crisis y tuvieron que recortar miles de empleos.

Pero para mayo, Airbnb ya estaba viendo un repunte. La cifra de reservas de pernoctaciones en alojamientos de EE.UU. entre el 17 de mayo y el 3 de junio fue mayor que durante el mismo período del año anterior, ya que los habitantes de la ciudad aprovecharon las políticas de trabajo desde el hogar y escaparon de apartamentos para alquileres de vacaciones cercanos. Hasta el 17 de junio, las reservas de Airbnb habían aumentado un 20% interanual en EE.UU., según datos de la firma de análisis de mercado AirDNA.

Antes de la pandemia, Airbnb se había inclinado por una ruta no tradicional para debutar en el mercado. La compañía planeaba seguir los pasos de Spotify Technology SA y cotizar directamente en el mercado, renunciando a una ampliación de capital mediante la venta de acciones y permitiendo a los inversores vender sus acciones en el mercado sin esperar a un período de bloqueo. Pero el trastorno causado por la pandemia obligó a Airbnb a recaudar US$2.000 millones en deuda y acciones en abril para apuntalar sus finanzas, reduciendo su valoración de US$31.000 millones a US $ 18.000 millones. Como resultado, la compañía decidió tomar la ruta tradicional de salida a bolsa para captar efectivo, dijeron las personas.

