ACTUALIZA 1-Magnate de los medios a cargo de Viacom Sumner Redstone muere a los 97 años

(Actualiza con comentarios, procedencia y firma de autora)

Por Helen Coster

NUEVA YORK, 12 ago (Reuters) - El multimillonario Sumner Redstone, presidente y director ejecutivo de Viacom y CBS, un magnate de los medios que se hizo cargo de la cadena de cines de su padre y construyó un imperio que incluyó a Paramount Pictures, CBS y MTV, falleció a los 97 años, dijeron ViacomCBS y National Amusements el miércoles.

Redstone, como presidente ejecutivo tanto de Viacom Inc y CBS Corp, había controlado ambas compañías a través de National Amusements. Pero a principios de la década de 1990, su estado de salud física y mental desencadenó una avalancha de maniobras corporativas sobre sus posiciones en los medios de comunicación que lo llevaron a renunciar en 2016 a su puesto en ambas firmas.

CBS y Viacom se combinaron de 2000 a 2006, cuando Redstone las separó en un intento de desatar el valor de los canales de cable de Viacom.

Su posición como uno de los principales magnates de medios del mundo había comenzado a desvanecerse en 2015 cuando sus allegados comenzaron a cuestionar su capacidad mental. La larga batalla legal que siguió lo enfrentó con una exnovia y con su confidente de mucho tiempo Philippe Dauman, pero lo acercó a su hija Shari, de quien se había distanciado.

Shari Redstone dijo en un comunicado: "Mi padre llevó una vida extraordinaria que no sólo dio forma al entretenimiento tal como lo conocemos sino que creó un increíble legado familiar".

"Compartimos un gran amor el uno por el otro y fue un padre, abuelo y bisabuelo maravilloso. Estoy muy orgullosa de ser su hija y lo extrañaré siempre", agregó.

Los desafíos por la salud mental de Redstone llevaron a que fuera reemplazado como presidente ejecutivo de CBS por Les Moonves y de Viacom por Dauman, en quien el magnate luego dejó de confiar para la dirección de CBS y Viacom tras su muerte.

Después de disputas legales, que un analista comparó con "Juego de Tronos", la familia Redstone despidió a Dauman de Viacom en agosto de 2016, reemplazándolo por Robert Bakish. Dauman había estado entre los que cuestionaban la capacidad mental de Redston y su influencia disminuyó luego de que Shari comenzó a asumir un rol más activo en su negocio.

Redstone nació el 27 de mayo de 1923 en una familia de Boston que era dueña de una cadena de autocines. Se graduó como el primero de su clase en Boston Latin High School, pasó por Harvard en tres años y formó parte de una unidad de élite del Ejército de Estados Unidos que descrifró códigos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de la guerra, obtuvo una licenciatura en Derecho en Harvard y defendió con éxito un caso en la Corte Suprema de Estados Unidos. Se unió a National Amusements, la cadena de cines de su familia, en 1945, y se convirtió en director ejecutivo en 1967.

Conocido por sus palabras francas, su acento de Boston y su audaz asunción de riesgos, Redstone tenía más de 60 años en 1987 cuando compró Viacom por 3.400 millones de dólares con dinero prestado, en su mayoría. Unos años más tarde, adquirió Paramount por más de 10.000 millones de dólares y sumó CBS a la cartera en 1999, en un acuerdo valorado en 37.000 millones.

Cuando se le preguntó en su última entrevista, en enero de 2014, con The Hollywood Reporter, quién podría sucederlo, Redstone explotó: "No discutiré la sucesión. ¿Sabes por qué? No voy a morir".

(Reporte de Helen Coster y Jennifer Saba. Editado en español por Javier López de Lérida y Lucila Sigal)