2-1. Los defensas Mabiala y Zuparic proclaman campeones a los Timbers

El director técnico del Portland, Giovanni Savarese. EFE/Kena Betancur/Archivo

Orlando (EE.UU.), 11 ago (EFE).- Los Timbers de Portland, con goles de los defensas, el francés Larrys Mabiala y del croata Dario Zuparic, se proclamaron este martes campeones del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos al vencer en la final por 2-1 al Orlando City.

El equipo campeón aseguró un puesto en la edición de la Liga de Campeones de la Concancaf del 2021 además de llevarse un premio en metálico de un millón de dólares a repartirse entre los jugadores.

Los Timbers se ponían por delante en el marcador cuando al minuto 27, el veterano mediocampista argentino Diego Valeri le ponía un balón de oro a Mabiala, que había subido a rematar el saque de tiro indirecto, y lo hizo perfecto, de cabeza, para picar el balón y hacer inútil la estirada del arquero peruano Pedro Gallese, de Orlando City.

El gol no desanimó al equipo del Orlando City, que había sido el que tenía el control del balón y estableció el ritmo del partido, por eso a los 39 minutos llegaba el merecido gol del empate.

Lo marcó el volante Mauricio Pereyra, quien no pudo rematar al primer toque un centro que le puso el portugués Nani desde el lado izquierdo, pero la defensa de Portland tampoco despejó y volvió a los pies del jugador uruguayo que esta vez, dentro del área chica, no perdonó para batir por bajo al arquero Steve Clark.

El gol de Pereyra hizo justicia a lo que había sucedido en el campo de juego con un dominio y control del balón por parte del Orlando City, mientras que los Timbers, se cerraron bien atrás y de nuevo aprovecharon al máximo la única oportunidad clara que tuvieron de marcar.

Todo estaba por decidirse en la segunda parte y nada cambio en el esquema táctico de los dos entrenadores latinoamericanos sentados en los banquillos de ambos equipos.

El colombiano Óscar Pareja mantuvo la estrategia de seguir con la posesión del balón, gracias a jugadores como Nani, el español Uri Rosell, y el propio Pereyra, además de Chris Mueller arriba, a la espera de poder romper de nuevo a la defensa de los Timbers.

Mientras que el venezolano Giovanni Savarese, responsable técnico del equipo de Portland, tampoco quiso cambiar el esquema que le había dado la ventaja inicial y que le mantuvo seguro atrás, a pesar de haber encajado el gol del empate.

De esta manera, se llegó al minuto 66 cuando de nuevo un tiro de esquina sacado por Valeri el balón le fue a los pies del delantero Jeremy Ebobisse rebotado dentro del área chica y sin control le llegó a Zuparic, quien de pierna derecha y lo mandó a la red del arco defendido por Gallese después que pasó entre las piernas de Nani, que estaba defendiendo.

El gol fue todo un cúmulo de suerte, pero al final sería el que definiese al campeón de un torneo histórico por la manera como se organizó en medio de la pandemia del coronavirus y que al final fue todo un éxito deportivo para la MLS de cara a reiniciar la temporada regular.

Mientras que para los Timbers fue conseguir el primer título bajo la dirección de Savarese en lo que ha sido su segunda final al frente del equipo.

A pesar de la derrota, Orlando City también acabó con nota positiva en un torneo que fue de menos a más y que demostró que en apenas ocho meses bajo la dirección de Pareja ya disputó la primera final en la que por las estadísticas fue el vencedor moral después de tener el 64 por ciento la posesión del balón y hacer seis tiros a puerta con peligro por apenas dos de los Timbers que fueron goles.

Ficha técnica:

2 - Portland Timbers: Steve Clark; Chris Duvall, Larrys Mabiala, Dario Zuparic, Jorge Villafaña; Diego Chará, Eryk Williamson; Marvin Loría (m.67, Andy Polo), Diego Valeri (m.90, Bill Tuiloma), Sebastián Blanco (m.89, Felipe Mora); y Jeremy Ebobisse (m.67, Jaroslaw Niezgoda).

Entrenador: Giovanni Savarese.

1 - Orlando City: Pedro Gallese; Ruan (m.87, Kyle Smith), Antônio Carlos, Robin Jansson, Jão Moutinho; Sebastián Jhegson Méndez (m.71, Júnior Urso), Oriol Rosell (m.79, Santiago Patiño); Chris Mueller (m.71, Benji Michel), Mauricio Pereyra, Nani; y Tesho Akindele (m.78, Daryl Dike).

Entrenador: Óscar Pareja.

Goles: 1-1, m.27: Larrys Mabiala. 1-1, m.39: Mauricio Pereyra. 2-1, m.66: Dario Zuparic.

Árbitro: Ismail Elfath. Mostró tarjeta amarilla a Larrys Mabiala (m.44), Diego Chará (m.70) y Jorge Villafaña (m.73), de Portland, mientras que los amonestados por Orlando City fueron Antônio Carlos (m.47), João Moutinho (m.63) y Nani (m.73).

Incidencias: Partido de la final del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos que se disputó en el Wide World of Sports Complex, de Orlando (Florida).