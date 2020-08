Venezuela.- Felipe González condena los ataques a sedes de la oposición venezolana y pide apoyo a la Internacional Socialista

08/04/2020 El expresidente del Gobierno Felipe González POLITICA EUROPA ESPAÑA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA Fabián Simón - Europa Press - Archivo



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El ex presidente del Gobierno Felipe González ha condenado los ataques que se han producido en los últimos días a varias sedes del partido venezolano Acción Democrática (AD) y ha pedido a la Internacional Socialista que haga lo mismo, en una reunión con Antonio Ecarri, el 'embajador' designado para España por Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela.



"Quiero manifestar mi solidaridad con Acción Democrática ante el atropello de la tiranía de Maduro. Estoy convencido de que su lucha por los valores democráticos no decaerá frente a la opresión. Apelo a la Internacional Socialista para que se pronuncie en el mismo sentido", le ha dicho González a Ecarri, según un comunicado difundido por la oficina del emisario venezolano.



Ecarri, por su parte, ha agradecido a González su "respaldo irrestricto" hacia Acción Democrática y "los partidos políticos democráticos en Venezuela", al tiempo que ha expresado su deseo de que "la solidaridad de los integrantes de la organización internacional de partidos socialdemócratas sea aun más contundente ante este nuevo atropello". "En momentos como este es cuando necesitamos demostrar que los partidos democráticos del mundo estamos unidos en la defensa de las democracias", ha sostenido.



El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también ha rechazado "el ataque de colectivos armados del régimen de Nicolás Maduro a dos sedes de Acción Democrática en Caracas, en El Paraíso y en La Florida, donde funciona el Comité Ejecutivo Nacional". "La dictadura deberá responder ante la comunidad internacional por estos atropellos", ha dicho en Twitter.



Estados Unidos, por su parte, ha advertido a "Maduro y a todas sus bandas de que el pueblo venezolano no aceptará sus agresiones contra su democracia". "La democracia no puede ser intimidada. Es hora de una transición pacífica y democrática", ha reivindicado en Twitter la Embajada Virtual del país para Venezuela.



El domingo, varios 'colectivos' --supuestos grupos de civiles armados afines al Gobierno de Maduro-- atacaron la sede de AD en La Florida y el lunes lograron tomar las sedes de La Florida y El Paraíso, llegando a lanzar perdigones y otros objetos desde dentro, de acuerdo con 'El Nacional' y con el propio partido.



Guaidó ha expresado su apoyo "la dirigencia y la militancia de AD, que están luchando para defender su casa y sus símbolos". "Los arrebatos cobardes de la dictadura debemos convertirlos en fuerza y lucha", ha arengado en la red social.



Tanto desde AD como Guaidó han aprovechado para ratificar su decisión de no participar en las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre por el Gobierno, por considerar que son una "farsa", dado que varios partidos, incluido AD, han sido intervenidos y numerosos dirigentes siguen inhabilitados o encarcelados.