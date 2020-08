Valeri: "Haremos todo lo posible para levantar una copa más"

En la imagen un registro de Diego Valeri (d), veterano centrocampista argentino de los Timbers de Portland, durante un partido en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Orlando (EE.UU.), 10 ago (EFE).- El veterano centrocampista argentino Diego Valeri, jugador fundamental en el engranaje de los Timbers de Portland, que mañana, martes, van a disputar la final del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos contra el Orlando City, reconoció que cada partido por el título es diferente, pero su objetivo no será otro que lograr la victoria.

"Cada final es diferente, distinta, en el campo suceden cosas que no habías vivido antes, por lo tanto todo es novedad y motivación", comentó el jugador en rueda de prensa. "Lo que sí tendremos claro es que vamos a hacer todo lo posible en el campo para conseguir levantar una copa más, que es la que vale y le toca vivir ahora".

Valeri, de 34 años, en su octava temporada en la MLS con los Timbers, reiteró que no tiene ningún problema en salir de titular o como reserva, porque al final lo único que le preocupa es ayudar al equipo.

"Se trata de hacer la mejor labor de grupo y si mi aportación es mejor en la segunda parte como reserva, por mi, todo está perfecto", comentó. "Lo que deseo es afectar de manera positiva el desarrollo del juego y hacerlo siempre al más alto nivel que pueda", dijo.

Valeri señaló que su papel siempre es el mismo, el de dirigir al equipo, crear oportunidades de gol y hacerlos si es posible.

En cuanto a la presencia de dos entrenadores latinoamericanos en los banquillos de los equipos que van a disputar la gran final, el venezolano Giovanni Savarese al frente del suyo y el colombiano Óscar Pareja el mando del conjunto local, admitió que se trata del reconocimiento a la importante aportación que el fútbol de Sudamérica ha hecho a la MLS.

"En los últimos años hemos visto de una manera muy clara la importancia de esa aportación, tanto por que la liga como cada equipo se están configurando que de alguna manera necesita el fútbol técnico de nuestro país", subrayó Valeri. "Algo que como jugador me enorgullece y me hace sentir muy bien y de ahí que necesiten tanto a técnicos como a jugadores latinoamericanos", aseveró el futbolista argentino.