Turquía.- Grecia solicita una reunión extraordinaria de la UE para abordar la intimidación de Turquía en el Mediterráneo

BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)



Grecia ha solicitado este martes que los ministros de Exteriores de la Unión Europea mantengan un encuentro extraordinario para tratar la actitud intimidatoria de Turquía en el Mediterráneo Oriental, donde ha vuelto a desplegar un buque de prospección petrolífera a pesar de las disputas marítimas con Grecia.



Fuentes diplomáticas han confirmado la petición de Atenas, que llega tras los contactos con otros actores afectados por las maniobras asertivas de Ankara en el Mediterráneo. Ahora se espera que las consultas entre socios europeos se prolonguen hasta el miércoles y será entonces cuando se decida si se convoca este foro con carácter extraordinario.



En los últimos días el ministro de Exteriores heleno, Nikos Dendias, ha mantenido reuniones con su homólogo alemán, Heiko Maas, además de con el embajador estadounidense en Grecia, Geoffrey Pyatt, y otros actores de la región como Chipre y Egipto para neutralizar las "provocaciones" turcas.



En un comunicado este lunes, el Ministerio de Exteriores griego insistió en que no permitirá el chantaje turco e invitó a Ankara a cesar sus actividades ilegales en aguas de jurisdicción griega.



Por su parte, la diplomacia europea ha valorado como "preocupante" la situación en el Mediterráneo oriental, insistiendo en que deben rebajar las tensiones entre ambos países vecinos y abordar el conflicto desde el diálogo.



Así se ha expresado el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Peter Stano, quien ha insistido en que el Alto Representante, Josep Borrell, mantiene desplegados todos los esfuerzos diplomáticos a su alcance para encauzar las conversaciones. "Esto es un proceso en marcha", ha señalado, sin concretar los contactos.



En concreto, sobre la petición de Grecia para una reunión a nivel europeo, Stano ha admitido que no está planeada en estos momentos, aunque "es posible" que se convoque si los socios europeos consideran que es necesario.



"Todo es posible, no excluyo esa posibilidad si hay una demanda de ello. Si es necesario y hay una unidad en la UE es posible que se realice", ha dicho.



Con todo, ha recalcado que "no siempre es necesario organizar un encuentro extraordinario" para tratar estos asuntos, poniendo el foco en la reunión informal de los ministros de Exteriores en Berlín prevista para finales de mes, donde la relación con Turquía se abordará.



"En todo caso la UE mantiene su apoyo total y solidaridad con Grecia y Chipre y el Alto Representante tiene el respaldo para trabajar en dos ámbitos: aumentar los contactos con Turquía y estudiar posibles respuestas a acciones negativas turcas", ha resumido.