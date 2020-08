Trump se arriesga a crisis en la ONU por acuerdo con Irán

(Bloomberg) -- Más de dos años después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, renunciara al acuerdo nuclear multinacional con Irán, su Administración se arriesga a una crisis en Naciones Unidas al amenazar con volver a imponer las sanciones internacionales que se suavizaron en virtud de dicho acuerdo.

Es una amenaza que podría producir un resultado alguna vez impensable: empujar a aliados como Alemania y Francia a ponerse del lado de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU, dejando a Estados Unidos aislado.

El conflicto puede comenzar con una votación en el consejo esta semana sobre una resolución de Estados Unidos para hacer permanente una prohibición internacional de los acuerdos de armas con Irán que expirará en octubre. El Secretario de Estado de EE.UU., Michael Pompeo, dijo en un tuit el domingo que si la ONU no actúa, “se burlará de su misión de mantener ‘la paz y la seguridad internacionales’”.

Rusia y China han amenazado con ejercer su poder de veto para anular la resolución. Los diplomáticos dicen que no esperan que EE.UU. obtenga los nueve votos necesarios en el consejo de 15 miembros que los obligaría a hacerlo.

“De una forma u otra, no dejaremos que el embargo de armas expire”, dijo la embajadora de EE.UU. Kelly Craft en una llamada con periodistas la semana pasada. “Rusia y China tienen que tomar una decisión. Pueden ser copatrocinadores del patrocinador número uno del terrorismo o pueden hacer lo correcto”.

Personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de deliberaciones privadas, dijeron que los miembros del Consejo de Seguridad aún esperaban prevenir una crisis a través de un compromiso.

El martes por la tarde, EE.UU. hizo circular una resolución revisada que aún extendería el embargo de armas indefinidamente, pero fue despojada de la retórica condenatoria contra Irán y que pedía la interdicción de carga que viola la prohibición.

“El proyecto que hemos presentado hoy tiene en cuenta las opiniones del Consejo y simplemente hace lo que todos saben que se debe hacer: extender el embargo de armas para evitar que Irán compre y venda libremente armas convencionales”, dijo Craft en un comunicado.

‘Retroceso’

El verdadero punto de inflamación vendrá si los esfuerzos de compromiso fracasan: Pompeo y Craft han dicho que Estados Unidos puede –y lo hará– invocar una disposición en el acuerdo de Irán que permite a los participantes “retroceder” las sanciones de la ONU que se suavizaron a cambio de restricciones al programa nuclear de Irán.

El resultado sería una expansión significativa de las sanciones paralizantes a Irán que Estados Unidos ya ha impuesto bajo la campaña de “máxima presión” de la Administración. Menos de tres meses antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, sería una gran escalada de presión estadounidense sobre Irán, al igual que las medidas cada vez más duras que la Administración Trump ha estado tomando contra China.

“Si la Administración Trump toma esta acción y todos los demás están del otro lado de la mesa, entonces la Administración se ha aislado una vez más y fracasará”, asegura Wendy Sherman, quien fue negociadora principal del acuerdo de Irán como subsecretaria de estado para asuntos políticos durante la presidencia de Barack Obama y la Secretaría de Estado de John Kerry.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo en una publicación en Medium el martes que “este comportamiento estadounidense profundamente malicioso es evidente en toda la ONU, donde busca utilizar la propia ONU para destruir efectivamente el organismo mundial”.

Cuando se anunció el acuerdo entre Irán, Estados Unidos y otras cinco naciones en Ginebra en 2013, Kerry enfatizó el retroceso como una red de seguridad para Estados Unidos si Irán no cumplía su parte del acuerdo. Se ofreció como garantía a los miembros escépticos del Congreso de Estados Unidos de que Irán mantendría su parte del trato.

Pero Sherman dice que Estados Unidos renunció a su derecho a activar el mecanismo cuando Trump renunció a lo que ha llamado “el peor acuerdo de la historia”. Trump ha dicho que las disposiciones del acuerdo destinadas a evitar que Irán desarrolle un arma nuclear caducan demasiado pronto y que el acuerdo no detiene el desarrollo de misiles balísticos por parte de Irán o su apoyo a grupos como Hizbulá.

‘Propuestas unilaterales’

La posibilidad de que EE.UU. quede aislado en el Consejo de Seguridad quedó al descubierto cuando Pompeo hizo una aparición en línea en junio para presionar a los países miembros para que apoyaran la iniciativa de EE.UU. del embargo sobre las compras y ventas de armas iraníes. Si bien los países europeos estuvieron de acuerdo en que es problemático dejar que el embargo expire, rechazaron la amenaza del retroceso estadounidense.

Europa no “apoyará propuestas unilaterales que conduzcan al retorno de las sanciones”, dijo el embajador francés Nicolas de Riviere durante la reunión. “Solo profundizarían las divisiones en el Consejo de Seguridad y más allá, y no es probable que mejoren la situación sobre el terreno de la no proliferación nuclear”.

Estados Unidos ha hecho “un mal trabajo al ocultar su intención de capitalizar la expiración del embargo de armas para desmantelar” lo que queda del acuerdo nuclear, asegura Ashish Pradhan, analista sénior de la ONU en International Crisis Group. “Si bien varios otros miembros han intentado encontrar opciones de compromiso, la falta de apetito de Washington para considerar cualquier cosa que no sea sus propuestas maximalistas significa que las perspectivas de una solución alternativa son escasas”.

Una pregunta es si un retroceso de Estados Unidos impulsaría a Irán a tomar más medidas para rechazar los términos del acuerdo nuclear. Después de permanecer inicialmente dentro de las limitaciones del acuerdo a pesar de la retirada de Estados Unidos, Irán ha estado acelerando su programa nuclear, ya que los líderes europeos demostraron ser incapaces de cumplir sus promesas de encontrar formas de evitar las sanciones estadounidenses.

“Para cuando lleguen las elecciones de noviembre, podríamos estar lidiando con una crisis” en la ONU, afirma Ellie Geranmayeh, experta en Irán del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “Vamos a estar en un momento muy, muy peligroso para el programa nuclear”.

Los líderes de Irán pueden esperar para ver si el demócrata Joe Biden derrota a Trump en las elecciones de noviembre. Biden ha señalado que iniciará conversaciones con los líderes iraníes.

“A Irán le encantaría que yo no fuera presidente”, dijo Trump en una conferencia de prensa el viernes. Pero predijo que “si ganamos, haremos acuerdos con Irán muy rápidamente”.

El ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, descartó el año pasado las conversaciones y dijo que “las negociaciones son como un veneno siempre y cuando Estados Unidos siga igual”.

