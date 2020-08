Trump, evacuado de rueda de prensa tras disparos cerca de la Casa Blanca

CAMBIA copete; ACTUALIZA con citas de Trump durante la conferencia de prensa; tuit del Servicio Secreto ///Washington, 11 Ago 2020 (AFP) - Guardias del Servicio Secreto dispararon e hirieron a una persona aparentemente armada fuera de la Casa Blanca, dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, poco después de ser evacuado brevemente durante una conferencia de prensa."Los agentes del orden le dispararon a alguien, parece ser el sospechoso. Y el sospechoso está de camino al hospital", dijo el mandatario.Más tarde, el servicio secreto escribió en un tuit que "un sujeto masculino" había sido llevado al hospital junto con un efectivo después de "un tiroteo que involucró a un oficial" en la avenida Pensilvania y la calle 17, a una cuadra de la Casa Blanca. El lunes por la tarde, Trump estaba dando su rueda de prensa habitual cuando se le acercó un miembro del Servicio Secreto a cargo de su seguridad. "¿Discúlpeme?", le dijo Trump, antes de que el agente le susurrara algo al oído y ambos salieran tranquilamente de la habitación.Minutos después, Trump reapareció en la sala de prensa, donde los periodistas habían quedado confinados, y anunció que alguien había recibido un disparo afuera de la sede gubernamental.Trump dijo que no sabía nada sobre la identidad o los motivos de la persona baleada, pero cuando se le preguntó si la persona estaba armada, respondió: "Por lo que tengo entendido, la respuesta es sí"."Puede que no haya tenido nada que ver conmigo", agregó Trump, y recalcó que el incidente tuvo lugar "en el exterior" del perímetro de la Casa Blanca. "No creo que se haya trasgredido nada, estaba relativamente lejos", agregó. Fuera de la Casa Blanca, la situación era tranquila, pero una parte de las calles circundantes fue bloqueada, con varios policías y otros vehículos oficiales convergiendo hacia la esquina donde ocurrió el tiroteo. - "Gritos" y "un disparo" - Philipos Melaku, un activista que acampa frente a la Casa Blanca hace años, dijo que escuchó un disparo alrededor de las 17H50 (21H50 GMT). "Escuché un disparo y antes de eso escuché gritos", dijo a la AFP. "Era una voz masculina", añadió. "Después de eso, inmediatamente, apuntando sus AR-15, al menos ocho o nueve hombres entraron corriendo". Tras el operativo de seguridad, Trump regresó casi de inmediato al podio de la Casa Blanca donde reanudó su conferencia de prensa según lo programado.Cuando se le preguntó si estaba perturbado por el incidente, respondió: "No lo sé, ¿parezco perturbado?"."Es desafortunado que esto sea el mundo, pero el mundo siempre ha sido un lugar peligroso", agregó. Trump elogió al Servicio Secreto como "gente fantástica, lo mejor de lo mejor". "Me siento muy seguro con el Servicio Secreto", dijo, enfatizando que muchos agentes "de aspecto estupendo están listos" para hacer lo que sea necesario.Trump retomó luego su conferencia de prensa centrada en la pandemia y la economía estadounidense.sms-bur-ec/ad/gma/piz -------------------------------------------------------------