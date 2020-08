Trump califica de "desagradable" a Harris, la "vicepresidenta" de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue registrado este martes, durante una conferenciad e prensa, en la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.) EFE/Jim Lo Scalzo

Washington, 11 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildó de "desagradable" a la senadora negra Kamala Harris, quien fue elegida este martes por el precandidato demócrata como su pareja electoral para aspirar a la Vicepresidencia del país en los comicios del 3 de noviembre.

"Me sorprendió un poco que la eligiera", respondió Trump a los periodistas en la Casa Blanca durante su conferencia diaria sobre coronavirus.

"Es la más mala, la más horrible, la más irrespetuosa de todos en el Senado", agregó.

Pero ya antes en Twitter, Trump había reaccionado al colgar en su cuenta un video de su campaña electoral en el que califica a Kamala de "falsa" y a Biden de "lento", e indica que juntos son perfectos, pero "incorrectos para Estados Unidos".

La pieza, de 30 segundos, sitúa a la senadora afroamericana como parte de la izquierda radical, al apuntar que respaldó el plan de seguro médico para todos del ex aspirante a la nominación demócrata Bernie Sanders, pidió nuevos impuestos e incluso atacó a Biden por sus políticas racistas.

"Los votantes rechazaron a Harris. Detectaron inteligentemente a una falsa. Pero no Joe Biden. No es tan inteligente, se llama a sí mismo un candidato de transición", se escucha en el anuncio electoral, en el que se advierte que el virtual candidato demócrata está "entregando las riendas a Kamala".

Ya en la rueda de prensa, el gobernante aseguró que Harris, quien fue fiscal general de California, fue "extraordinariamente desagradable" con el magistrado del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh durante las audiencias para su confirmación en el puesto.

El juez nominado por el presidente estadounidense fue acusado en 2018 por una mujer de haberla violado, pero ella misma reconoció después que mintió para evitar su confirmación en el cargo.

Durante las deliberaciones para confirmar al magistrado, Harris indicó que Trump entiende el nombramiento de jueces del Supremo "como una herramienta para cumplir con su agenda".

Trump además apuntó que a Harris, quien formó parte de la abultada lista de aspirantes demócratas a la nominación, "le fue muy mal en las primarias".

Biden anunció este martes formalmente su decisión de escoger como aspirante a la Vicepresidencia a Harris de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

Hija de padre jamaicano y madre india, la aspirante a la Vicepresidencia de EE.UU. fue previamente fiscal general de California antes de ganar su escaño en la Cámara Alta del Congreso estadounidense en 2016.

Asimismo, Harris, de 55 años, se presentó a las primarias demócratas en las que generó grandes expectativas en el arranque de la batalla, en las que tuvo de hecho varios choques con Biden, pero luego fue perdiendo impulso a medida que avanzó la campaña.

El que fue vicepresidente en los Gobiernos de Barack Obama (2009-2017) había anunciado desde hacía tiempo su intención de escoger a una mujer como compañera de candidatura.