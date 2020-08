Tailandia.- El primer ministro de Tailandia arremete contra los manifestantes y dice que "han ido demasiado lejos"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Tailandia, Prayuth Chan Ocha, ha arremetido este martes contra los manifestantes antigubernamentales que exigen un cambio constitucional y ha asegurado que "han ido demasiado lejos" al pedir una reforma de la monarquía, una institución considerada como sagrada por muchos en el país asiático.



En un comunicado, el general retirado ha expresado su preocupación por las protestas y ha lamentado que "haya mucha gente con problemas esperando a que sus problemas se solucionen". Así, ha calificado su actitud de "inapropiada".



Sus palabras han tenido lugar después de que unas 4.000 personas, la mayoría estudiantes, salieran a la calle el lunes al grito de "larga vida a la democracia". Durante las protestas, que se toparon con contramanifestantes y fervientes defensores de la monarquía, los detractores y activistas han propuesto un pan de diez puntos para desmantelar la institución.



Así, los manifestantes han pedido "verdaderas reformas de la Constitución" y no unas "simples enmiendas". Muchos de ellos han pedido, además, la dimisión de Prayuth, al que no consideran el líder legítimo del país por considerarlo un símbolo del poder militar sobre la política tailandesa, según informaciones del diario 'The Bangkok Post'.



Los manifestantes, gran parte de ellos del grupo prodemocracia de la Universidad de Thammasat, han pedido la retirada de dos unidades del Ejército que forman ahora parte de la guardia personal del rey y han solicitado la retirada del control total de la Casa Real sobre las propiedades de la monarquía.



Tailandia cuenta con leyes que tipifican como delito insular o difamar al rey. El incumplimiento de estas leyes puede ser castigado con penas de hasta quince años de prisión.



Prayuth, por su parte, ha alertado a los manifestante de las consecuencias que puede acarrear insultar a la monarquía. Sin embargo, el rey Maha Vajiralongkorn ha pedido al primer ministro que no ordene arrestos en base a dicha legislación.



PROTESTAS A FAVOR DEL REY



El lunes, un grupo de monárquicos y defensores del Gobierno se reunieron a su vez en las inmediaciones del Parlamento para mostrar su apoyo. "Mantendremos vigilados a aquellos que insulten a la monarquía (...), nos enfrentaremos a ellos verbalmente para hacerles saber que este país es seguro gracias a la monarquía", manifestó Sumet Trakulwunu, que encabezaba la contramanifestación.



El papel de la monarquía en la política tailandesa es un tema tabú en el país, si bien el asunto ha suscitado recientemente manifestaciones y marchas contra el Gobierno de Prayuth, que llegó al poder mediante un golpe de Estado en 2014 y lideró la junta militar durante cinco años, refrendando posteriormente su cargo en las elecciones parlamentarias de 2019.



Sin embargo, la actual Constitución fue introducida por la junta militar, así como la ley electoral, lo que favoreció la vuelta al poder del general retirado en los últimos comicios celebrados en Tailandia.