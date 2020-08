Tabaquismo adolescente asociado a mayor riesgo de covid: Estudio

(Bloomberg) -- Los adolescentes y adultos jóvenes que consumen productos de tabaco parecen más propensos a contraer el nuevo coronavirus, según un reciente artículo, un hallazgo que se suma a contradictorios datos sobre la relación entre fumar, vapear y el covid-19.

Más de 6% de los jóvenes de entre 13 y 24 años que afirmaron haber fumado y vapeado en el último mes dijeron que habían dado positivo en la prueba para detectar el covid-19, lo que se compara con menos de 1% de aquellos que nunca lo habían consumido, según el estudio publicado en el Journal of Adolescent Health. El documento se basó en los resultados de una encuesta en línea realizada a 4.351 personas publicada en sitios web de juegos, redes sociales y otros.

“En pocas palabras, si utiliza cigarrillos electrónicos y cigarrillos normales, es mucho más probable que le diagnostiquen covid”, dijo Bonnie Halpern-Felsher, profesora de medicina pediátrica de la Universidad de Stanford y autora sénior del artículo enfocado en el uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes.

La susceptibilidad de adolescentes y jóvenes a contraer el covid-19 es un asunto de una urgencia cada vez mayor en momentos en que las escuelas en Estados Unidos comienzan a reabrir. Los contagios entre niños estadounidenses han aumentado, con un alza de 40% a fines de julio, según la Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Hospitales Infantiles (CHA, por sus siglas en inglés). Los niños han dado cuenta de 8,8% de todos los casos del virus en Estados Unidos hasta la fecha.

También ha aumentado la preocupación sobre los riesgos del vapeo para la salud. Autoridades de salud de EE.UU. han calificado el uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes como una epidemia y han tomado medidas para controlar los productos saborizados, populares entre los más jóvenes. El año pasado, una dolencia pulmonar posteriormente relacionada con productos de vapeo contaminados con THC afectó a miles de estadounidenses. Los fabricantes de cigarrillos electrónicos deben enviar sus productos a la Administración de Medicamentos y Alimentos para su autorización antes del 9 de septiembre.

Raja Krishnamoorthi, demócrata de Illinois y presidente de un subcomité de supervisión de la Cámara de Representantes, instó a la FDA a eliminar los cigarrillos electrónicos del mercado durante la pandemia, aludiendo a los resultados del estudio.

Hallazgos contradictorios

Investigadores de todo el mundo han intentado determinar si el consumo de tabaco influye en el riesgo de una persona de contraer covid-19 y en la gravedad que puede llegar a tener la enfermedad. Estudios observacionales revelaron que los fumadores representaban solo una fracción de las hospitalizaciones, aunque al parecer es más probable que su enfermedad se agrave o mueran, según la Organización Mundial de la Salud.

No todos los hallazgos del estudio de Stanford fueron consecuentes, dijo Ray Niaura, profesor de la Universidad de Nueva York especializado en dependencia al tabaco. Por ejemplo, los encuestados que dijeron que habían utilizado productos de tabaco en el último mes mostraron menos probabilidades de dar positivo en la prueba del coronavirus que aquellos que dijeron que habían probado fumar o vapear al menos una vez en el pasado.

Los jóvenes que dijeron usar tanto cigarrillos electrónicos como cigarrillos normales presentaron el mayor riesgo de dar positivo en la prueba, seguidos por quienes dijeron que sólo habían vapeado.

Las encuestas no son herramientas de investigación ideales porque dependen de que las personas respondan con precisión y no hay forma de verificar las respuestas. Los resultados también pueden estar sesgados si la muestra no es completamente aleatoria.

El estudio de Stanford no pretendía mostrar el efecto de los productos de tabaco en el aumento del riesgo de contagiarse, y no hay evidencia suficiente para decir que los productos en sí mismos, en lugar de algún otro factor asociado con fumar o vapear, tengan incidencia.

Halpern-Felsher indicó que los consumidores de tabaco pueden tener sistemas inmunológicos más débiles, o que llevar un objeto a la boca y compartirlo con amigos podría permitir que los gérmenes se propaguen más libremente. Reunirse con amigos o estar más dispuesto a asumir riesgos para la salud también podrían ser factores, señaló.

“¿Que si creo que haya fuertes riesgos asociados? De todas maneras”, dijo Halpern-Felsher.

Falta de datos

Otras iniciativas para concentrarse en los riesgos han enfrentado dificultades. Melodi Pirzada, titular de neumología pediátrica del Hospital de Winthrop, de la Universidad de Nueva York, descartó planes para realizar un estudio utilizando registros médicos electrónicos de su hospital en Long Island porque no había suficientes datos.

Si bien se les preguntaba a los médicos si los pacientes usaban cigarrillos electrónicos, el campo quedó en blanco en más de 60% de los registros que la neumunóloga revisó. Pirzada dijo que es posible que un menor número de sus pacientes adolescentes esté vapeando debido a que las escuelas están cerradas por ahora y las fiestas se han postergado.

Michael R. Bloomberg, propietario mayoritario de Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News, ha financiado iniciativas para prohibir los productos de vapeo saborizados.

