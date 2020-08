Se espera que Biden anuncie quién será su compañera hacia la presidencia esta semana, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO: El candidato presidencial demócrata y exvicepresidente Joe Biden en un evento de campaña en Wilmington, Delaware, EEUU, el 28 de julio de 2020. REUTERS/Jonathan Ernst/Foto de archivo

Por Trevor Hunnicutt y Michael Martina

11 ago (Reuters) - El candidato presidencial Joe Biden ha mantenido contactos con las aspirantes que podrían secundarle en las aspiraciones demócratas para llegar a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre y su equipo de campaña podría anunciar esta semana de quién se trata, según dijo una persona familiarizada con el asunto a Reuters.

Biden y su potencial vicepresidenta aceptarán formalmente la nominación del partido en la Convención Nacional Demócrata, programada para el 17-20 de agosto, y se espera que se anuncie su designación antes que ésta comience.

El New York Times informó el lunes citando a personas con conocimiento del asunto en el proceso de selección que el equipo de campaña de Biden planea anunciar su acompañante tan pronto como el martes, aunque con más probabilidad será el miércoles.

El diario neoyorquino dijo que el comité que examinó a las candidatas se había "disuelto" después de completar su trabajo, aunque advirtió que Biden ya ha incumplido en el pasado los plazos para anunciar a su lugarteniente y su designación podría "retrasarse nuevamente".

Un portavoz de la campaña de Biden se negó a hacer comentarios.

Biden, que fue vicepresidente de EEUU con Barack Obama, se ha comprometido a elegir a una mujer como compañera hacia la Casa Blanca y se ha visto sometido a una creciente presión por parte de algunos líderes y activistas demócratas para que también sea negra.

Argumentan que, de lo contrario, Biden corre el riesgo de disminuir el entusiasmo de los votantes negros, que son cruciales para las bases demócratas y para las esperanzas de desbancar al presidente republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre, sobre todo tras un período en que el país se ha visto envuelto en protestas contra la injusticia racial.

Aimee Allison, fundadora de "She the People", un grupo que promueve a las mujeres de color en la política, dijo a Reuters que pensaba que sería políticamente "imprudente" que Biden no escogiese a una mujer de color.

"Es la decisión más importante que puede tomar la campaña de Biden con tal de marcar el ritmo en los últimos 80 días más o menos hasta las elecciones", dijo. "Escoger a una mujer negra es una afirmación de que estamos incluidas en la visión de gobierno".

La senadora estadounidense Kamala Harris, de California y la exasesora de seguridad nacional, Susan Rice, ambas negras, están entre las principales candidatas.

Según altos cargos demócratas y los aliados de Biden, la representante estadounidense Karen Bass, legisladora negra por California, y otra media decena de mujeres estaban siendo consideradas para el puesto. Entre ellas se encuentran las senadoras Elizabeth Warren y Tammy Duckworth, la diputada de Cámara de Representantes, Val Demings, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

La elección de Biden sobre quién le acompañará hacia la presidencia, la más importante de su carrera política, ha atraído una atención inusual dada su edad avanzada. Si derrota a Trump, tendría 78 años el día de su investidura, el próximo enero, y sería el presidente más anciano de la historia de los Estados Unidos, posiblemente solo por un mandato de cuatro años.

(Información de Trevor Hunnicutt y Michael Martina; editado por Colleen Jenkins y Himani Sarkar; traducido por Andrea Ariet en Gdansk)