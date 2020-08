Rusia ha registrado la primera vacuna covid-19 del mundo: Putin

(Bloomberg) -- El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia registró su primera vacuna contra covid-19, calificándola de protección efectiva contra el mortal patógeno, y reveló que una de sus propias hijas ya la había recibido.

“Hasta donde sé, esta mañana se registró la primera vacuna contra la nueva infección por conoravirus en el mundo”, dijo Putin el martes en una reunión televisada del Gobierno.

El anuncio representa un golpe de propaganda para el Kremlin en medio de una carrera mundial por el desarrollo de vacunas contra la pandemia que ha cobrado la vida de casi 750.000 personas, infectado a más de 20 millones y paralizado economías nacionales. Compañías como AstraZeneca Plc y Moderna Inc. aún están llevando a cabo pruebas de sus vacunas en etapa final en estudios cuyos resultados se esperan pronto. Algunas farmacéuticas han indicado que el registro apresurado de Rusia es peligroso.

La vacuna, que está en desarrollo por el instituto Gamaleya de Moscú y el Fondo de Inversión Directa de Rusia, comenzó la semana pasada las pruebas de fase 3. Los médicos podrían comenzar a recibir la vacuna a finales de mes, dijo la viceprimera ministra, Tatyana Golikova, en la reunión.

La noticia se produce en un momento en que los casos diarios de covid-19 en Rusia caen por debajo de 5.000 por primera vez desde el 23 de abril, y siguen disminuyendo lentamente desde su pico de mayo. El promedio móvil de siete días ha caído durante los últimos 31 días. Los nuevos casos representan menos de la mitad de los 11.656 reportados el 11 de mayo.

La cantidad de casos nuevos ha disminuido en Rusia después de una cuarentena nacional que finalizó a mediados de mayo. La vida ha vuelto a los niveles de actividad prepandémicos, según un índice de autoaislamiento basado en datos de ubicación recopilados por la empresa de internet Yandex.

Rusia tiene casi 900.000 casos confirmados de covid-19, la cuarta cifra más alta del mundo. Rusia registró más de 27.000 muertes relacionadas con el coronavirus en el segundo trimestre, según datos del Servicio Federal de Estadísticas publicados esta semana.

Nota Original:Putin Says Russia Has Registered World's First Covid-19 Vaccine

