Rowley reclama la victoria en Trinidad y Tobago, todavía sin datos oficiales

En la imagen, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley. EFE/Andrea De Silva/Archivo

San Juan, 11 ago (EFE).- El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, reclamó la victoria para su gobernante Movimiento Nacional Popular (PNM) en las elecciones generales del lunes, a las que estaban convocados más de 1,1 millones de votantes, aunque todavía hoy no hay datos oficiales del ganador.

Tras asegurar que el PNM se impuso en los comicios, Rowley destacó que el partido está en un momento de transición, ya que no piensa presentarse como candidato en futuras elecciones.

La Comisión de Elecciones y Límites (EBC, en sus siglas en inglés) aún no ha dado resultados preliminares de las votaciones para ocupar los 41 escaños en juego.

Tampoco la líder de la principal formación opositora Congreso Nacional Unido (UNC), la exprimera ministra Kamla Persad Bissessar, ha reconocido su derrota.

Persad Bissessar sí adelantó que el UNC tiene la intención de reclamar al menos tres de los escaños que se atribuye el PNM.

Rowley dijo que el PNM había ganado 22 de los 41 escaños en el Parlamento, frente a los resultados de las elecciones generales de 2015, cuando derrotó a la coalición encabezada por Persad Bissessar por un margen de 23-18.

SIN CELEBRACIONES POR LA COVID-19

"Normalmente nos hubiéramos reunido aquí por miles porque esta noche el PNM ganó las elecciones generales en Trinidad y Tobago", declaró Rowley desde la sede del partido a un número reducido de seguidores.

El grupo de simpatizantes congregado ante la sede del PNM respetó las medidas puestas en marcha por las autoridades para frenar la propagación de la COVID-19 en Trinidad y Tobago.

"No ha sido una tarea fácil. No ha sido un camino fácil, pero el PNM ha mantenido el rumbo y una vez más hemos sido llamados a brindar al pueblo de Trinidad y Tobago el buen gobierno que espera del Movimiento Nacional Popular", destacó.

En cuanto a los resultados, sostuvo que los datos de que dispone señalan que el PNM obtuvo 22 escaños, lo que supone uno más que la mayoría de 21.

Entre los candidatos que consiguieron un puesto en el Parlamento figura Brian Manning, hijo del antiguo primer ministro y líder del PNM, Patrick Manning, ya fallecido.

Según Rowley, los resultados de las elecciones generales "confirman mi fe en el pueblo de Trinidad y Tobago porque siempre he dicho que se puede confiar en que el pueblo hará lo correcto".

"Damas y caballeros, volveré a ocupar el cargo de primer ministro de Trinidad y Tobago. Hemos disputado un duro desafío, pero al final de la jornada el premio fue la mayoría de los escaños para formar gobierno y, una vez más, hemos ganado", sentenció.

Rowley afirmó a sus seguidores que el futuro en Trinidad y Tobago es brillante, aunque reconoció que habrá días difíciles por delante.

"Nuestras proyecciones son que los próximos dos años serán difíciles, muy difíciles, pero durante ese período estamos obligados a hacer ciertas cosas que nos pondrán en una mejor posición para disfrutar el resto de ese futuro que se nos garantiza", subrayó.

ROWLEY NO PARTICIPARÁ EN OTRAS ELECCIONES

Rowley, de 71 años, adelantó que no participará en otros comicios generales y dijo a sus partidarios que este, por tanto, será su último mandato.

"No soy uno de esos políticos que creen que cuando asumes el cargo debes salir con los pies primero. Tengo lugares a los que ir y gente que ver, pero, lo que es más importante, tengo el compromiso de garantizar que este sea un período de transición en el PNM", resaltó.

"Este es mi período para asegurar que los jóvenes a los que he estado guiando asuman una mayor responsabilidad. Así que Trinidad y Tobago está en un período de transición, pero no voy a eludir mi responsabilidad con la gente que me ha elegido para este período de cinco años", concluyó.

Más de 1,1 millones de personas estaban convocadas a las urnas el lunes en Trinidad y Tobago para elegir nuevo Gobierno para los próximos cinco años en la conocida como república de las islas gemelas, un país rico en petróleo que se independizó del Reino Unido en 1962.

En las elecciones generales de 2015, el PNM ganó 23 de los escaños y el resto fue para la UNC y el Congreso del Pueblo (COP), este último formando parte entonces de la Asociación Popular en la que la UNC era la principal fuerza.

Los comicios del lunes no pudieron ser supervisados por organismos regionales o internacionales, después de que se les indicara que sus miembros debían pasar un período de cuarentena de catorce días.

Los cierres de fronteras han supuesto otro problema, ya que los partidos de oposición afirman que el gobierno lo ha utilizado para evitar que los ciudadanos regresaran a sus hogares para votar.