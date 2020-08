Partido gobernante de Trinidad y Tobago gana las elecciones generales

Actualiza con resultados ///Puerto España, 11 Ago 2020 (AFP) - El gobernante Movimiento Nacional del Pueblo (PMN, centro) ganó las elecciones generales de Trinidad y Tobago este lunes, pero perdió un escaño en el Parlamento.El PMN logró 22 escaños y el principal partido opositor, el Congreso Nacional Unido (UNC, centroizquierda) de la ex primera ministra Kamla Persad-Bissessar, se llevó 19, según los resultados oficiales. El primer ministro, Keith Rowley, había anticipado su victoria horas antes y había pedido a sus seguidores que no acudiesen a la sede de su partido para celebrar, debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus. "Este resultado confirma mi fe en el pueblo de Trinidad y Tobago, porque siempre he dicho que se puede confiar en que el pueblo hará lo correcto cuando se le pida hacerlo", declaró ante unos partidarios delante de la sede del PMN en la capital Puerto España, horas después del cierre de los colegios electorales. Persad-Bissessar se negó a reconocer su derrota y anunció a la prensa que su partido iba a solicitar un recuento de votos respecto a tres escaños. Después de votar, la candidata había pedido a los habitantes que no se desanimaran con las largas filas de espera en los colegios electorales y un proceso de votación ralentizado por las medidas de seguridad. "Me dicen que en algunos centros de votación la participación es muy alta, pero algunas personas se van a causa de las largas filas de espera. Solo pido a todo el mundo: cumplan con su deber cívico, voten", declaró. - Covid-19 y corrupción - En esta antigua colonia británica, un millón de electores debía elegir a los 41 integrantes del Parlamento y el líder del partido ganador será el encargado de formar gobierno.Los principales temas de la campaña electoral giraron en torno a la pandemia y a la corrupción.Entre los candidatos a diputado figuraba Austin "Jack" Warner, el exvicepresidente de la FIFA denunciado por la justicia estadounidense por su presunta implicación en el sonado "Fifagate", que ventiló los enormes sobornos que se pagaban en el mundo del fútbol.Warner era uno de los 17 candidatos que se presentaban por partidos ajenos a los dos principales.En total, hubo 146 candidatos de 19 partidos políticos, un 30% de los cuales eran mujeres, para las 41 bancas. - Votación en pandemia - Este archipiélago de 1,4 millones de habitantes ubicado frente a las costas de Venezuela ha registrado 280 casos activos de covid-19.Rowley elogió la campaña de su partido en circunstancias difíciles debido a las restricciones por la pandemia."Cada elección es importante, pero creo que esta es particularmente importante porque presagia un período... difícil para el país", dijo.En un intento por frenar la propagación del virus, Rowley, en el poder desde 2015, anunció el miércoles el cierre de todas las escuelas primarias después de que varios estudiantes dieran positivo al coronavirus.Rowley prometió no volver a imponer medidas de confinamiento, pero dijo que los bares y restaurantes podrían cerrarse para contener la pandemia. Muchos atribuyen el brote al flujo de migrantes desde la vecina Venezuela o del continente sudamericano. Sin embargo, entre los nuevos casos ningún venezolano ha dado positivo a la covid-19. El gobierno ha recibido elogios a nivel regional e internacional por su manejo de la pandemia, lo que le ha valido un alto índice de aprobación.str/bc/yow/gm-gma/piz -------------------------------------------------------------