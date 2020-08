Parlamentarios de ASEAN reclaman respeto a DDHH para protestas en Tailandia

El abogado tailandés y activista a favor de la democracia Anon Nampa habla desde un escenario durante una manifestación contra el gobierno en la Universidad de Thammasat en Bangkok, Tailandia. EFE/EPA/DIEGO AZUBEL

Bangkok, 11 ago (EFE).- La agrupación Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos (APHR) reclamó este martes al gobierno de Tailandia el respeto de los derechos de asamblea y libertad de expresión para los participantes en las protestas antigubernamentales que vive el país.

"Expresar pacíficamente opiniones en público no es un delito. Quienes participan en protestas pacíficas no deben hacerlo a costa de su libertad", indicó en un comunicado el parlamentario malasio y director de APHR, Charles Santiago.

APHR también reclamó la retirada de los cargos contra dos de los líderes de las protestas, el abogado Anon Nampa y el activista estudiantil Panupong Chadnok, quienes se encuentran en libertad bajo fianza tras ser acusados el pasado viernes de múltiples delitos, entre ellos sedición.

Las manifestaciones contra el Gobierno que encabeza el general golpista Prayut Chan-ocha están organizadas en su mayoría por grupos estudiantiles en favor de la democracia y que reclaman una reforma constitucional.

En las protestas también se ha criticado abiertamente a la monarquía, un estamento casi sagrado en el país y protegido de la crítica con severas leyes y penas de cárcel de hasta 15 años.

Prayut y su gobierno han amenazado en varias ocasiones con el uso de las leyes contra aquellos que osen denigrar a la Casa Real tailandesa.

"Las diferencias de opiniones son normales en un sistema democrático. Pero tenemos que tener cuidado de no infringir el derecho de otros u ofender a la más alta institución del país. Nadie lo aceptará", dijo el lunes el ministro de Economía Digital y Sociedad, Buddhipongse Punnakanta.

El movimiento estudiantil comenzó sus reclamaciones en febrero, tras la disolución por parte del Tribunal Constitucional del partido progresista Anakot Mai, que aunó el apoyo de los jóvenes en las elecciones de 2018, y se retomaron a mediados de julio, tras un parón por la pandemia de la COVID-19.

Anoche miles de estudiantes se congregaron en el campus de la Universidad de Thammasat para reclamar la disolución del Legislativo, donde 250 senadores elegidos a dedo por la junta militar liderada por Prayut entre 2014 y 2018 cuentan con un notable peso para elegir al Ejecutivo.

Para este fin de semana está prevista una manifestación multitudinaria frente al Monumento para la Democracia, en el casco histórico de Bangkok.

"Las autoridades tailandesas ya deberían saber que sus repetidos intentos de silenciar a los movimientos democráticos, no solo son ilegales sino también contraproducentes. En particular, los jóvenes tailandeses tienen hambre de cambio y las amenazas institucionales solo fortalecerán su determinación", advirtió Santiago.