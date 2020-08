Padres piden pronta solución a desabasto de fármacos oncológicos en México

Padres de niños con cáncer de distintas entidades del país protestan en el exterior del Hospital Infantil, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán/Archivo

México, 11 ago (EFE).- Un año después de haber tomado los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, padres y madres de niños con cáncer pidieron a las autoridades de salud de México que solucionen lo "antes posible" el desabasto de quimioterapias para los pequeños.

En un comunicado, los familiares denunciaron que pese a las protestas y a que han pasado casi dos años del inicio de las manifestaciones contra el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha logrado solucionar el problema del desabasto.

"Dos años de promesas no cumplidas o cumplidas a medias; dos años de sentarnos con senadores, diputados, secretarios (Ministros), administradores y directores, que increíblemente por las mejores intenciones que tengan, no han logrado solucionar el problema de desbasto", expresaron.

Del mismo modo, dijeron que en estos dos años, han tenido que sufrir no solo por la falta de medicamentos sino también por la "falta de sensibilidad, empatía y solidaridad" de las autoridades a quienes acusaron de negar la problemática.

Además, denunciaron que durante este tiempo han padecido amenazas y difamaciones, como que son manejados por grupos políticos, que no tienen hijos con cáncer, que son noticias falsas o que tienen intereses ocultos.

"¿Qué más interés puede tener una madre o un padre que ve sufrir o morir un poco diariamente a su hijo?", apuntaron.

Aseguraron que la "incansable lucha" para conseguir medicamentos los ha dejado "agotados, decepcionados, pero sobre todo enojados" debido a las diversas versiones, argumentaciones y justificaciones sobre el desabasto.

"Pero no hay ninguna excusa que valga cuando se pone en riesgo la vida de nuestros niños, y ninguna disculpa, ninguna palabra de reconocimiento a la problemática, porque toda solución comienza con el reconocimiento del problema, solo silencio, silencio asesino y descalificaciones", indicaron.

Reconocieron que se han encontrado con personas que los han ayudado y tendido la mano con comida, medicinas o con la difusión y sensibilización del problema y apoyo moral.

Agradecieron a los médicos y enfermeras de los hospitales que atienden a sus hijos quienes dijeron "hacen mucho con tan poco" y aseguraron que ellos han sido "luz en medio de la noche más larga y oscura".

Finalmente, advirtieron a las autoridades que no claudicarán en la lucha por la vida de sus hijos.

Desde hace varios años el desabasto de medicamentos ha sido una constante en México, pero esta crisis se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el Gobierno de López Obrador, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018 y ha señalado corrupción en las compras de anteriores Administraciones.