O.Próximo.- Netanyahu dice que EEUU le ha frenado en su plan de anexionar a Israel los asentamientos en Cisjordania

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que si todavía no ha ejecutado su plan de anexionar al país los asentamientos en Cisjordania es porque Estados Unidos lo está frenando.



"Estaba claro desde el principio que la aplicación de la soberanía (israelí) se haría solamente con el consentimiento de Estados Unidos. De lo contrario, ya lo habría hecho hace tiempo", dijo el lunes en una entrevista concedida a Channel 20.



Netanyahu justificó la actitud de Estados Unidos indicando que su presidente, Donald Trump, "ahora está ocupado con otras cosas y esto no está entre sus prioridades" en estos momentos.



"Confío en que en un futuro cercano seamos capaces de avanzar hacia el reconocimiento de la aplicación de la soberanía, así como en otros asuntos diplomáticos de importancia para Israel", apostilló sin dar detalles.



Netanyahu quiso destacar además los últimos movimientos de Estados Unidos a favor de Israel, citando el cambio de la Embajada de Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.



A este respecto, también subrayó que "todo esto no pasó por accidente". "He trabajado mucho con el equipo de Trump sobre su plan (para Oriente Próximo) durante tres años", destacó, según recoge el 'Jerusalem Post'.



El mandatario israelí ya hizo comentarios similares en una reunión que celebró la semana pasada a puerta cerrada con el grupo parlamentario del Likud, su partido político. Las referencias a la anexión de las colonias judías en Cisjordania se han multiplicado a medida que se aproxima la amenaza de unas cuartas elecciones en dos años.



Las tensiones entre el Likud de Netanyahu y la alianza centrista de Azul y Blanco, dirigida por el ministro de Defensa, Benny Gantz, se han hecho patentes en las negociaciones de los presupuestos generales para 2021 y 2022 hasta el punto de poder conducir a los israelíes a una nueva cita con las urnas.



El problema es que el acuerdo del Gobierno de coalición, por el cual Gantz sucederá a Netanyahu tras 18 meses, impone también que los presupuestos sean bianuales, algo que el actual primer ministro estaría intentando impedir para frenar el ascenso del ministro de Defensa.