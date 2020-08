Nueva Zelanda anuncia los primeros contagios locales tras 102 días

EFE/EPA/LUKAS COCH /Archivo

Sidney (Australia), 11 ago (EFE).- La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, anunció este martes que el país ha registrado sus primeras infecciones comunitarias transmitidas localmente en 102 días, cuatro casos en la misma familia en la ciudad de Auckland, entre ellos un menor.

"Después de 102 días, tenemos nuestros primeros casos de COVID-19 fuera de las instalaciones de aislamiento o cuarentena. Si bien todos hemos trabajado increíblemente duro para prevenir este escenario, también lo hemos planeado y preparado", indicó Ardern una comparecencia.

Ardern explicó que la fuente de transmisión de la COVID-19 es desconocida, ya que los nuevos pacientes no tienen ni historial de viaje ni han estado en contacto directo con ningún otro enfermo.

"Pedimos a la gente de Auckland que se quede en casa para frenar la propagación", indicó Ardern, que puso la ciudad en cuarentena, lo que implica que no puede haber reuniones de más de 10 personas, el cierre de las escuelas y la obligatoriedad de llevar mascarilla en los lugares donde no se pueda mantener distancia social.

El gobierno de Nueva Zelanda impuso a finales de marzo una de las cuarentenas más estrictas del mundo por la pandemia de la COVID-19, lo que le permitió retornar a la práctica normalidad el 9 de junio tras considerar que había conseguido eliminar al virus.