Marta López al borde de la desesperación

01/01/1970 Marta López en una foto de archivo del pasado mes de Julio cuando Kiko Matamoros ingresó en el hospital para extiparle la vesícula. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 11 (CHANCE)El ingreso de Kiko Matamoros se está prolongando más de lo esperado y Marta López parece estar al borde la desesperación ya. La santa paciencia de la que ha hecho gala la modelo e influencer durante estas semanas de hospitalización, en la que su amabilidad la precedía, podría estar llegando a su límite.



Recordemos que todo comenzó el pasado 27 de julio con la extirpación de la vesícula de Kiko Matamoros. Una intervención que derivó en pancreatitis y en una infección de una gasa reabsorbible que afectó al hígado. Marta siempre ha mantenido una actitud esperanzada y positiva con este cuadro médico hasta ayer.



Durante el fin de semana los médicos no han visto a su novio, por lo que Marta y Kiko han estado dos días sin saber cómo ha evolucionado la salud del paciente, quien, afortunadamente, se encuentra bien de ánimo. Con cierto hastío y bastante molesta, la modelo nos lo contaba así a su llegada al hospital, donde acudió como cada mañana desde que empezó este periplo hospitalario.



Entrevista a Marta López.



Europa Press: Hola Marta, Cuéntanos el parte, ¿Cómo está Kiko?



Marta López: Igual.



E.P: ¿No le baja la infección?



M.L: No lo sabemos, no ha venido el médico el fin de semana.



E.P: ¿El ánimo cómo lo lleva?



M.L: Bien.



E.P: ¿Tu cómo lo llevas?, te estás comiendo muchos días de hospital...



M.L: Bien.



E.P: ¿Anita se ha interesado sobre el estado de su padre?



M.L: No voy a hablar de nada de eso.



E.P: Pero los hijos han delegado mucho en ti el cuidado de su padre...



M.L: No voy a hablar de nada.



E.P: ¿Crees que pronto estaréis ya en la calle?



M.L: Espero.



E.P: Y él agradecido porque seguro que le estás cuidándolo muy bien...



M.L: Seguro.