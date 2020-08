Maite Galdeano tiene una nueva ocupación. Te descubrimos de qué se trata

01/01/1970 Maite Galdeano en una foto de archivo mientras de dirigía a dar un paseo en bicicleta. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 11 (CHANCE)



Maite Galdeano continúa en pie de guerra con su hijo, Cristian, al que, incluso, ofreció para regalar. En esta tesitura, en la que la indignación de una madre como ella ha llegado al punto más álgido, Maite se ha volcado en otros menesteres encontrando una nueva ocupación que llena su tiempo.



"¿Está una madre obligada a tragar con todo con un hijo... cuando no es como tiene que ser? Pregunto, le pregunto a España. ¿Está una madre obligada a tragar, ¡pues yo no!", comentaba con cierta dosis de hartazgo mientras paseaba a sus perros.



Y precisamente en ellos se ha volcado encontrando una nueva ocupación: la de adiestradora. Maite, que ha tirado la toalla en la educación de Cristian, se centra en educar y adiestrar a sus dos perros, a los que pretende enderezar a su imagen y semejanza con el fin de que sean más disciplinados que su hijo.



Mano dura y autoridad no le faltan, a juzgar por la firmeza con la que da órdenes a sendos canes. Confiemos en que en este nuevo proyecto Maite Galdeano obtenga más éxito que en el que emprendió con su hijo.



Las singulares dotes de adiestradoras de Maite puedes verlas en el siguiente vídeo.